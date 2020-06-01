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Стали переселяться быстрее: как глобальное потепление влияет на животных

Стали переселяться быстрее: как глобальное потепление влияет на животных
20:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Первая глобальная база данных ареалов обитания показала, что изменения климата заставляют морских животных переселяться ближе к полюсам намного быстрее, чем жителей суши.

Говоря об опасностях глобального потепления, специалисты часто указывают на усиление миграций людей из регионов с наиболее неблагоприятным климатом. По существующим оценкам, климатические изменения способствуют «переселению народов» даже в большей степени, чем такие катастрофы, как наводнения и землетрясения.

И, конечно, ничуть не слабее людей реагирует на перемены сама биосфера. Продолжающиеся изменения климата заставляют множество видов адаптироваться и менять ареалы своего обитания, переселяясь в менее засушливые и жаркие части планеты, ближе к полюсам.

Экологи из Франции во главе с Джонатаном Ленуаром (Jonathan Lenoir) составили первую глобальную базу данных BioShifts, в которой собрали данные почти 260 независимых исследований, посвященных изменениям ареалов более чем 12 тысяч видов животных, растений, грибов и бактерий. Это число не составляет и процента от известных видов, однако дает лучшее представление о происходящем.

В статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution, ученые констатируют, что перемещение животных суши к полюсам оказалось намного медленнее, чем ожидалось. Так, например, в среднем ареалы амфибий перемещаются к полюсам на скорости порядка 12 метров в год, а рептилии вовсе сдвигаются в направлении экватора на скорости около 6,5 метра в год.

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Быстрее прочих адаптируются насекомые: их местообитание перемещается в направлении полюсов на 18,5 километра в год. Тем не менее даже на их фоне куда активнее происходит движение у морских жителей: средняя скорость его составляет шесть километров год против 1,8 метра для животных суши. Ученые связывают это с их большей чувствительностью к растущей температуре Мирового океана.

В самом деле, воздух проводит тепло на порядок хуже воды, позволяя животным лучше справляться с потеплением с помощью внутренних механизмов терморегуляции. В океане сделать это сложнее, и обитающим в нем животным приходится активнее переселяться. Кроме того, в море проще мигрировать, его среда более однородна, а пространство менее фрагментировано и разрушено человеческой деятельностью, чем на суше.

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Все по теме:

Экология, Миграция, Животные, Глобальное потепление, Климат, Скорость, Изменение климата.
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