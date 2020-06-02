Виной человек: известно почему ускорилось шестое массовое вымирание

Новости экологии:В течение XX века из-за торговли дикими животными, охоты и других проявлений антропогенного влияния на природу вымерло 543 вида наземных позвоночных - столько же, сколько погибнет в ближайшие годы.

Ученые считают, что сейчас происходит шестое массовое вымирание в истории планеты. Исследователи подсчитали, что в эпохи, предшествовавшие появлению человека, на каждые 10 тыс. существовавших в то время видов животных вымирало два вида млекопитающих. В XX и XXI веках эта цифра увеличилась в 114 раз.

Рост населения, разрушение среды обитания, торговля дикими животными, загрязнение окружающей среды и изменение климата создают серьезную угрозу для тысяч видов во всем мире. Экосистемы, от коралловых рифов и мангровых лесов до джунглей и пустынь, зависят от давно сложившихся связей этих видов, чтобы поддерживать их свое функционирование и повышать устойчивость к изменениям.

По словам ученых, если за весь XX век вымерло 543 вида наземных позвоночных, то за ближайшие 20 лет вымрет около 540 видов. Это означает, что шестое массовое вымирание происходит быстрее, чем считалось ранее.

Одно из проявлений негативного влияния человека на животный мир, охота на диких животных с целью их дальнейшей продажи, увеличивает вероятность распространения в человеческой популяции таких заболеваний, как COVID-19, отмечают авторы исследования.