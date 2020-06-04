Содержание углекислого газа в атмосфере побило все рекорды за 23 миллиона лет

Новости экологии:Содержание CO2 в атмосфере стало рекордным за последние 23 млн лет.

Концентрация углекислого газа достигла 412 ppm, говорится в исследовании ученых из Государственного университета Монтклер, которое опубликовано в журнале Geology.

В начале 2019 года концентрация углекислого газа составляла 410 частей на миллион — это 147% от показателя 1750 года, когда началась промышленная революция.

Это показатель постоянно растет — исследователи подсчитали, что если уровень выбросов CO₂ останется на уровне 37 млн т в год, к началу XXII века концентрация вырастет до 1 200–1 300 частей.

В новом исследовании ученые изучали динамику концентрации углекислого газа в атмосфере в миоцене, плиоцене и плейстоцене — то есть в последние 23 млн лет. Для этого они провели анализ нескольких десятков радиоактивных изотопов, которые сохранились в почве.

Это позволило исследователям построить график концентрации углекислого газа в атмосфере на протяжении всего этого периода. Согласно нему, пики концентрации наблюдались в конце последнего ледникового периода (170 ppm), а также среднем миоцене и плиоцене (350 ppm и 400 ppm) соответственно.

Исследователи отмечают, что наблюдаемая сегодня концентрация углекислого газа в атмосфере на уровне 412 ppm — абсолютно рекордное значение за последние 23 млн лет.