Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
Аваков отчитался в Верховной Раде
Аваков отчитался в Верховной Раде
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня

Как борьба с глобальным потеплением может усугубить проблемы с климатом

Как борьба с глобальным потеплением может усугубить проблемы с климатом
11:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Новое исследование было направлено на изучение долгосрочных последствий геоинженерии на климат.

Одним из способов борьбы с последствиями глобального потепления является использование атмосферных аэрозолей для отражения тепла. Новое исследование показало, что такой метод, скорее всего, заменит один набор проблем другим, ослабляя штормы, дестабилизируя ледяные щиты и приводя к более загрязненным городам.

Это исследование было направлено на изучение долгосрочных последствий геоинженерии на климат. Методы, которые предлагают ученые по всему миру для сохранения климата, различаются подходами, но обычно основываются на примере извержения вулканов. Когда те взрываются, они выбрасывают отражающие частицы в стратосферу, которые временно охлаждают планету.

Для нового исследования группа использовала модель, в которой блокируется солнечная радиация. Известная как эксперимент G1, эта модель позволила группе изучить различные последствия впрыскивания огромного количества аэрозолей в стратосферу.

Содержание углекислого газа в атмосфере побило все рекорды за 23 миллиона лет
Содержание углекислого газа в атмосфере побило все рекорды за 23 миллиона лет Читать полностью

Ученые обнаружили, что в соответствии со сценарием G1 штормовые пути в обоих полушариях будут значительно ослаблены. Это будет означать, что зимой штормы будут менее разрушительными, однако это также принесет множество климатических последствий. Слабые ураганы, отмечают ученые, означают более застойные летние условия: "Это может повлиять на вентиляцию загрязненного воздуха в любое время года. Также это будет способствовать ослаблению гидрологического цикла, сопровождающемуся региональным сокращением количества осадков".

Уменьшение ветров и как следствие ухудшение качества воздуха является лишь частью возможных последствий солнечной геоинженерии. Ученые предупреждают, что это может также изменить циркуляцию течений в океане, что окажет влияние на стабильность ледяных щитов.

Виной человек: известно почему ускорилось шестое массовое вымирание

Кроме того, команда обнаружила, что более слабые штормовые пути тесно связаны с изменениями температуры и влажности. Моделирование показало, что солнечная геоинженерия может привести к охлаждению экватора, в то время как полюса продолжат нагреваться. Эта разница в температуре между ними может запустить цепную реакцию климатических последствий, с которыми мы, возможно, не будем готовы бороться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Загрязнение, Климат, геоинженерия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
02 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
03 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
04 Данилов: РФ - это искусственное образование
05 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Правительство увеличило зарплаты мэру Киева, главам областных и районных советов
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Регионы Украины с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
&quot;Крупная проблема&quot;: Илон Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship (Фото, Видео)
"Крупная проблема": Илон Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь