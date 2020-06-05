Как борьба с глобальным потеплением может усугубить проблемы с климатом

Новости экологии:Новое исследование было направлено на изучение долгосрочных последствий геоинженерии на климат.

Одним из способов борьбы с последствиями глобального потепления является использование атмосферных аэрозолей для отражения тепла. Новое исследование показало, что такой метод, скорее всего, заменит один набор проблем другим, ослабляя штормы, дестабилизируя ледяные щиты и приводя к более загрязненным городам.

Это исследование было направлено на изучение долгосрочных последствий геоинженерии на климат. Методы, которые предлагают ученые по всему миру для сохранения климата, различаются подходами, но обычно основываются на примере извержения вулканов. Когда те взрываются, они выбрасывают отражающие частицы в стратосферу, которые временно охлаждают планету.

Для нового исследования группа использовала модель, в которой блокируется солнечная радиация. Известная как эксперимент G1, эта модель позволила группе изучить различные последствия впрыскивания огромного количества аэрозолей в стратосферу.

Ученые обнаружили, что в соответствии со сценарием G1 штормовые пути в обоих полушариях будут значительно ослаблены. Это будет означать, что зимой штормы будут менее разрушительными, однако это также принесет множество климатических последствий. Слабые ураганы, отмечают ученые, означают более застойные летние условия: "Это может повлиять на вентиляцию загрязненного воздуха в любое время года. Также это будет способствовать ослаблению гидрологического цикла, сопровождающемуся региональным сокращением количества осадков".

Уменьшение ветров и как следствие ухудшение качества воздуха является лишь частью возможных последствий солнечной геоинженерии. Ученые предупреждают, что это может также изменить циркуляцию течений в океане, что окажет влияние на стабильность ледяных щитов.

Кроме того, команда обнаружила, что более слабые штормовые пути тесно связаны с изменениями температуры и влажности. Моделирование показало, что солнечная геоинженерия может привести к охлаждению экватора, в то время как полюса продолжат нагреваться. Эта разница в температуре между ними может запустить цепную реакцию климатических последствий, с которыми мы, возможно, не будем готовы бороться.