Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Резников анонсировал "адаптивный режим открытия КПВВ"
Резников анонсировал "адаптивный режим открытия КПВВ"
"Есть и такая амбиция": Верещук не исключает своего баллотирования на пост мэра Киева
Верещук не исключает своего баллотирования на пост главы КГГА
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми

Самый теплый в истории: май 2020 побил климатический рекорд

Самый теплый в истории: май 2020 побил климатический рекорд
00:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости экологии:Нынешний май был самым теплым в истории.

В мае в мире была зафиксирована самая высокая средняя температура за все время наблюдений, сообщила Коперниковская служба изменений климата.

Об этом сказала старший научный сотрудник C3S Фрейя Вамбург, которую цитирует "Радио Свобода" со ссылкой на AFP

"По-настоящему большие аномалии начались еще в январе, и с тех пор этот сигнал был достаточно устойчивым".

Во всем мире май был на 0,63 градуса теплее среднего мая с 1981 до 2010 года.

Климатологи отмечают, что в российской Сибири, содержащий значительную часть вечной мерзлоты Земли, температура мая была на 10 градусов по Цельсию выше средней с 1981 до 2010 года. На отдельных частях рек Обь и Енисей наблюдался рекордно ранней прорыв льда.

Содержание углекислого газа в атмосфере побило все рекорды за 23 миллиона лет

Во всем мире средняя температура поверхности Земли за 12 месяцев (с июня 2019-му до мая 2020 года) была почти на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня - ориентира, которым часто измеряется степень глобального потепления.

Тепловая волна в некоторых районах Сибири и Аляски повлечет особую тревогу в регионах, которые в прошлом году были охвачены огромными лесными пожарами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Глобальное потепление, Климат, Изменения Климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чеснок: чем полезен и чем опасен
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 "Угроза менее 5%": врач объяснила увеличение числа новых больных COVID-19
04 Президент выступил за легализацию частных армий в Украине
05 Владимир Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
&quot;Дія&quot;: В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
"Дія": В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
Америка угрожает Канаде санкциями за сотрудничество с Huawei
Америка угрожает Канаде санкциями за сотрудничество с Huawei
&quot;Цель – продвигать Украину&quot;: В венской галерее появился украинский аудиогид
"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь