Самый теплый в истории: май 2020 побил климатический рекорд

Новости экологии:Нынешний май был самым теплым в истории.

В мае в мире была зафиксирована самая высокая средняя температура за все время наблюдений, сообщила Коперниковская служба изменений климата.

Об этом сказала старший научный сотрудник C3S Фрейя Вамбург, которую цитирует "Радио Свобода" со ссылкой на AFP

"По-настоящему большие аномалии начались еще в январе, и с тех пор этот сигнал был достаточно устойчивым".

Во всем мире май был на 0,63 градуса теплее среднего мая с 1981 до 2010 года.

Климатологи отмечают, что в российской Сибири, содержащий значительную часть вечной мерзлоты Земли, температура мая была на 10 градусов по Цельсию выше средней с 1981 до 2010 года. На отдельных частях рек Обь и Енисей наблюдался рекордно ранней прорыв льда.

Во всем мире средняя температура поверхности Земли за 12 месяцев (с июня 2019-му до мая 2020 года) была почти на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня - ориентира, которым часто измеряется степень глобального потепления.

Тепловая волна в некоторых районах Сибири и Аляски повлечет особую тревогу в регионах, которые в прошлом году были охвачены огромными лесными пожарами.