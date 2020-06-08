"Гонка к нулю": ООН хочет за 30 лет избавиться от выбросов парниковых газов

Новости экологии:ООН хочет добиться нулевых выбросов к 2050 году. К этой договоренности уже присоединились несколько крупных компаний.

Лидерам бизнеса, властям города и инвесторам настоятельно рекомендовали поддержать кампанию ООН, направленную на сокращение выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году. "Гонка к нулю" – это часть дипломатического проекта, который станет основным проектом Международного саммита по климатическим изменениям в Глазго в ноябре 2021 года.

По оценкам ООН, около трети мирового ВВП уже придерживаются принципов "Гонки к нулю". Глава ООН по климату Патрисия Эспиноса предупредила, что пандемия коронавируса не должна приводить к задержкам с принятием мер по сокращению выбросов.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы избежать трагедию, вызванную постоянным изменением климата. Это в наших силах. Если коронавирус и научил нас чему-либо, так это тому, что общество может, когда это необходимо, объединиться для решения глобальной проблемы", – добавила она.

Компания Rolls-Royce, одна из крупнейших в мире производителей авиационных двигателей, уже присоединилась к этой кампании.

"Наш бизнес исторически связан с ископаемым топливом, но в последние несколько лет мы смещали баланс в сторону перехода к нулевому уровню выбросов углерода. Вероятно, мы наиболее известны в авиации, и это один из самых сложных секторов для декарбонизации. Но так мы хотим сделать себя более конкурентоспособными в будущем", –– отметил генеральный директор Уоррен Ист.