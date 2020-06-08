Северная Ирландия переживает сильнейшую засуху

Новости экологии:Средняя весенняя температура 2020 года для Северной Ирландии составила 13,04 °c , что на 1,25 °c выше нормы.

Фермеры в Северной Ирландии столкнулись с самой сильной засухой с 1976 года. Она пришла после необычно сухого периода и самой жаркой весны.

Алан Чемберс, член Комитета по семенам и зерновым Уфу, сказал, что отсутствие осадков ставит фермеров в тяжелое положение. По данным метеослужбы, весна этого года, которая длится с марта по май, была самой жаркой за всю историю региона.

В этом сезоне было зафиксировано в среднем 564,4 часа солнечного света на метеостанциях этого района - в среднем для Северной Ирландской весны это 428,78. Управление метрополитена также зафиксировало в среднем 125,3 мм осадков, что составляет лишь 52% от среднего весеннего показателя.

Фермер Чамберс, говорит:

- Это было ужасно, сильная засуха, всего 15% выпало от среднего количества дождей в течение весны.

- Просто уже два с половиной месяца не было дождя. Я занимаюсь сельским хозяйством уже почти 60 лет, и это самая экстремальная весна, которую я когда-либо видел.