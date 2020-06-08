Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине готовятся к новому этапу смягчения карантина - откроют базы отдыха
В Украине готовятся к новому этапу смягчения карантина
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек
Чемпионат мира по летнему биатлону не состоится
Чемпионат мира по летнему биатлону не состоится
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня

Северная Ирландия переживает сильнейшую засуху

Северная Ирландия переживает сильнейшую засуху
13:08 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Средняя весенняя температура 2020 года для Северной Ирландии составила 13,04 °c , что на 1,25 °c выше нормы.

Фермеры в Северной Ирландии столкнулись с самой сильной засухой с 1976 года. Она пришла после необычно сухого периода и самой жаркой весны.

Алан Чемберс, член Комитета по семенам и зерновым Уфу, сказал, что отсутствие осадков ставит фермеров в тяжелое положение. По данным метеослужбы, весна этого года, которая длится с марта по май, была самой жаркой за всю историю региона.

В этом сезоне было зафиксировано в среднем 564,4 часа солнечного света на метеостанциях этого района - в среднем для Северной Ирландской весны это 428,78. Управление метрополитена также зафиксировало в среднем 125,3 мм осадков, что составляет лишь 52% от среднего весеннего показателя.

Поглотит океан: мангровые леса могут исчезнуть с лица Земли к 2050 году

Фермер Чамберс, говорит:

- Это было ужасно, сильная засуха, всего 15% выпало от среднего количества дождей в течение весны.

- Просто уже два с половиной месяца не было дождя. Я занимаюсь сельским хозяйством уже почти 60 лет, и это самая экстремальная весна, которую я когда-либо видел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Засуха, Климат, Северная Ирландия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
05 Как сегодня живут и выглядят главные сердцееды Голливуда (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето у руля: прогноз погоды 8 июня
Лето у руля: прогноз погоды 8 июня
COVID-19 в украинской армии: заболел еще один военный
COVID-19 в украинской армии: заболел еще один военный
В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
Самые эффективные способы найти общий язык с Знаками Стихии Огня
Самые эффективные способы найти общий язык с Знаками Стихии Огня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь