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Ученые обнаружили носорогий дракон, которого не видели 130 лет

Ученые обнаружили носорогий дракон, которого не видели 130 лет
14:33 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости экологии:Получившая в 1933 году название Harpesaurus modiglianii ящерица не встречалась никому на протяжении 130 лет. Никто даже не слышал рассказов о ней.

Почти 130 лет назад итальянский исследователь Элио Модильяни прибыл в музей естественной истории в Генуе с ящерицей, которую он, как сообщается, нашел в лесах Индонезии. Но больше никто и никогда их не видел. До сегодняшнего дня.

Как вдруг Чедунаса Адха Путра обнаружил около озера, которое заполняет кальдеру супервулкана, "мертвую ящерицу с интересными морфологическими особенностями, но он не был уверен, что это было", — говорит герпетолог Тасун Амарасингхе, к которому Чедунаса обратился за консультацией.

Взглянув на рог ящерицы, ученый сразу опознал ящерицу Модильяни. "Это единственный вид ящериц с рогом, растущим из носа, найденный в Северной Суматре", — говорит он.

Он попросил Путру вернуться в кальдеру и посмотреть, не найдутся ли там живые представители вида. По словам биолога, через пять дней Путра нашел то, что искал: живая ящерица спала на ветке. Он сфотографировал ящерицу и измерил части тела животного, длина его носового рога и головы. Он также наблюдал за поведением ящерицы, прежде чем отпустил ее на волю тем же вечером.

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Амарасингх сравнил ящерицу с той, что была описана в 1933 году, и пришел к выводу, что они относятся к одному виду. Образец из Генуэзского музея имеет бледно-голубой цвет, который стал таким в результате хранения экспоната. Естественный же цвет ящерицы — зеленый.

Амарасингхе и Путра, в восторге от находки, но беспокоятся о будущем вида. "Ящерица была найдена за пределами охраняемой территории, а поблизости происходит массовая вырубка лесов", — говорит Амарасингхе.

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Экология, Динозавр, Носорог.
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