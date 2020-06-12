За год вместе с дождями выпадет огромное количество микропластика

Исследователи изучили ливневки и фильтры в национальных парках на предмет микропластика и выяснили, что в охраняемых зонах вместе с дождем выпадает до 1000 тонн микропластика в год.

За 2017 год в мире было произведено 348 миллионов тонн пластика. Мировое производство не демонстрирует никаких признаков приостановки: в Соединенных Штатах производство пластиковых отходов на душу населения составляет 340 граммов в день. Пластмассы вошли в нашу повседневную жизнь благодаря своему удобству, но эти же самые свойства приводят к прогрессирующей деградации окружающей среды.

Микропластик попадает в сточные воды, реки, а позже и в мировой океан. И как подсчитала команда доцента университета штата Юта Дженис Брахни, он накапливается в атмосфере. Брахни и ее команда собирали данные о наличии микропластика и других твердых частиц в национальных парках и других охраняемых территориях на протяжении 14 месяцев. По результатам исследования, за год на охраняемых территориях вместе с дождем выпадает до 1000 тонн небольших кусочков пластика.

Мы были шокированы темпами роста количества микропластика в осадках и пытались понять, где наши расчеты пошли не так. Мы использовали данные с 32 аппаратов, сканирующих частицы микропластика, и выяснили, что примерно 4% атмосферных осадков — это синтетические полимеры. - Дженис Брахни, доцент Университета штата Юта

Повсеместное распространение микропластиков в атмосфере имеет неизвестные последствия для нашего организма, но тот сравнительно небольшой размер крупиц микропластика может накапливаться в легочной ткани. Кроме того, большое количество пластикового мусора в дикой природе и национальных парках потенциально может повлиять на эти экосистемы.