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Как минимум минус 1000 лет: ученые считают, что оленей одомашнили раньше

Как минимум минус 1000 лет: ученые считают, что оленей одомашнили раньше
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
Антрополог из Университета Альберты обнаружил целый ряд артефактов, которые, по-видимому, связаны с упряжками северных оленей.

Антрополог из Университета Альберты обнаружил, что может быть самым ранним свидетельством одомашнивания оленей в Евразийской Арктике. При осмотре останков древних собак в месте, называемом Усть-Полуй, недалеко от Салехарда в северной Сибири, Роберт Лози и его команда обнаружили целый ряд артефактов, которые, по-видимому, связаны с упряжками северных оленей. Радиоуглеродные датировки установили возраст около 2000 лет.

В мае-июне 2019 года команда Лози провела месяц, проживая с современными ненецкими коренными оленеводами в Ямальской тундре над Северным полярным кругом. Исследователи тщательно изучили артефакты и с помощью коренного населения — ненцев — определили их как головные уборы для обучения молодых оленей натяжке саней.

"Мы не были уверены ни в одном из этих артефактов: что это за штука или как она работает. Это была просто куча ремней, рога и вертлюга — какой-то беспорядок" - Антрополог из Университета Альберты Роберт Лози.

Предыдущие исследования показали, что одомашнивание оленей началось всего несколько сотен лет назад в северной Европе, возможно, еще в XI веке в северной Сибири, основываясь на свидетельствах генетических изменений у северных оленей. Однако многие ученые давно подозревали, что одомашнивание началось гораздо раньше. Потому что не менее важным является понимание взаимоотношений между людьми и животными, утверждают авторы исследования, поскольку одомашнивание не обязательно будет отмечаться детектируемыми морфологическими или генетическими изменениями.

Изучив детали головных уборов, ученые с помощью коренного населения пришли к выводу, что они, должно быть, использовались для тренировок, поскольку они были бы слишком неудобными для того, чтобы олени надевали их долго.

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Олени вносят свой вклад в жизнь современных скотоводческих ненцев почти всеми возможными способами, образуя основу их скотоводческого хозяйства. Они продают их на рынке, чтобы купить снегоходы,еду, даже мобильные телефоны и компьютеры.

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Исследование, Экология, Олени.

Автор:

Телеграф
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