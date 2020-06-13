Дрон заснял самую большую миграцию зеленых черепах в мире (Видео)

На большом барьерном рифе были засняты удивительные кадры самой масштабной миграции зеленых черепах в мире.

Исследователи при помощи дрона сняли, как на Большом барьерном рифе 64 тысячи зеленых морских черепах мигрируют к острову Рейн, чтобы отложить яйца. Об этом сообщает Great Barrier Reef Foundation.

"На этих изображениях, полученных с беспилотника, мы видим самую масштабную в мире миграцию зеленых черепах, и это наибольшее количество черепах, зафиксирована от начала проекта восстановления острова Рейн", - сказала глава фонда Анна Марсден.

Ранее ученые считали, что вдвое меньше зеленых черепах мигрируют к этому острову.

Как отмечается, точные данные о количестве животных помогут ученым в работе над восстановлением гнездовых пляжей, а также над сооружением ограждений для предотвращения гибели черепах.

"Все работают над укреплением острова и обеспечением выживания зеленых черепах и многих других видов", - отметила Анна Марсден.