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Дрон заснял самую большую миграцию зеленых черепах в мире (Видео)

Дрон заснял самую большую миграцию зеленых черепах в мире (Видео)
21:43 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
На большом барьерном рифе были засняты удивительные кадры самой масштабной миграции зеленых черепах в мире.

Исследователи при помощи дрона сняли, как на Большом барьерном рифе 64 тысячи зеленых морских черепах мигрируют к острову Рейн, чтобы отложить яйца. Об этом сообщает Great Barrier Reef Foundation.

"На этих изображениях, полученных с беспилотника, мы видим самую масштабную в мире миграцию зеленых черепах, и это наибольшее количество черепах, зафиксирована от начала проекта восстановления острова Рейн", - сказала глава фонда Анна Марсден.

Ранее ученые считали, что вдвое меньше зеленых черепах мигрируют к этому острову.

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Как отмечается, точные данные о количестве животных помогут ученым в работе над восстановлением гнездовых пляжей, а также над сооружением ограждений для предотвращения гибели черепах.

"Все работают над укреплением острова и обеспечением выживания зеленых черепах и многих других видов", - отметила Анна Марсден.

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Все по теме:

Черепахи, Миграция, Большой Барьерный риф.

Автор:

Телеграф
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