На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами

Красных панд начали отслеживать с помощью дронов и GPS - ученые хотят понять причины, по которым они вымирают.

Специалисты по охране природы начали отслеживать красных панд с помощью дронов и GPS. Они хотят узнать больше информации о факторах, которые приводят к их вымиранию. Млекопитающие, которые проживают в восточных Гималаях и юго-западе Китая, находятся под угрозой исчезновения, их численность достигает нескольких тысяч.

Десять красных панд были оснащены GPS-ошейниками для наблюдения за их ареалом обитания в лесах возле горы Канченджанга. Еще шесть самок и четыре самца отслеживаются с помощью фотоловушек. В исследовании участвуют ученые, ветеринары, правительственные чиновники и природоохранная группа Red Panda Network.

"Это большая веха в деле сохранения красных панд", — заявил Ман Бахадур Кхадка, генеральный директор департамента лесов и охраны почв Непала. Красная панда (Ailurus fulgens) первоначально считалась родственницей енота из-за кольчатого хвоста, а позже — представителем медведей.

В 2016 году исследователи выяснили, что они принадлежат к своему семейству и являются одним из наиболее эволюционно отличающихся и находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих в мире. Одна из причин: утрата лесов, в которых укрываются животные. Кроме того, уменьшение запасов бамбука для их пропитания является большой проблемой для красных панд.

Специалисты по охране природы Непала надеются, что исследование, которое будет проводиться в течение года, даст ценные данные о том, как лучше защитить панд.