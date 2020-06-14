Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего
Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего
Гол Мораеса приблизил Шахтер к чемпионству (Видео)
Гол Мораеса приблизил Шахтер к чемпионству (Видео)
Все как у людей: у птиц есть свои диалекты
Все как у людей: у птиц есть свои диалекты

На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами

На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
Красных панд начали отслеживать с помощью дронов и GPS - ученые хотят понять причины, по которым они вымирают.

Специалисты по охране природы начали отслеживать красных панд с помощью дронов и GPS. Они хотят узнать больше информации о факторах, которые приводят к их вымиранию. Млекопитающие, которые проживают в восточных Гималаях и юго-западе Китая, находятся под угрозой исчезновения, их численность достигает нескольких тысяч.

Десять красных панд были оснащены GPS-ошейниками для наблюдения за их ареалом обитания в лесах возле горы Канченджанга. Еще шесть самок и четыре самца отслеживаются с помощью фотоловушек. В исследовании участвуют ученые, ветеринары, правительственные чиновники и природоохранная группа Red Panda Network.

"Это большая веха в деле сохранения красных панд", — заявил Ман Бахадур Кхадка, генеральный директор департамента лесов и охраны почв Непала. Красная панда (Ailurus fulgens) первоначально считалась родственницей енота из-за кольчатого хвоста, а позже — представителем медведей.

Дрон заснял самую большую миграцию зеленых черепах в мире (Видео)

В 2016 году исследователи выяснили, что они принадлежат к своему семейству и являются одним из наиболее эволюционно отличающихся и находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих в мире. Одна из причин: утрата лесов, в которых укрываются животные. Кроме того, уменьшение запасов бамбука для их пропитания является большой проблемой для красных панд.

Специалисты по охране природы Непала надеются, что исследование, которое будет проводиться в течение года, даст ценные данные о том, как лучше защитить панд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Окружающая среда, Исчезновение, Красная панда.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
03 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
04 Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
05 Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19
Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами
На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь