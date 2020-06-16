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В Индонезии сократилась незаконная вырубка лесов: помогла программа субсидий

В Индонезии сократилась незаконная вырубка лесов: помогла программа субсидий
Обновлено 05:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Субсидии бедным в Индонезии помогли сократить незаконную вырубку деревьев на 30%. Такие выводы ученые смогли сделать на основе анализа спутниковых снимков.

Власти Индонезии отчитались о 30% сокращении незаконной вырубки лесов и связали это с программой по борьбе с бедностью. В 2007 в стране запустили программу, в рамках которой беднейшим жителям страны выплачиваются деньги при соблюдении определенных условий. Кроме того, власти бесплатно предоставляют продовольствие и медикаменты многодетным семьям.

При этом в другом исследовании властей отмечалось, что бедные слои населения активно занимаются незаконной вырубкой лесов для дальнейшей продажи. Так люди зарабатывают дополнительные деньги и очищают земли для сельского хозяйства, чтобы выращивать скот. В начале программы Индонезия занимала третье место в мире по площади тропических лесов и имела одну из самых высоких темпов обезлесения, особенно в девственных лесах.

Власти Индонезии уже отмечали, что их программа значительно сократила количество людей, которые занимаются незаконной вырубкой. Но теперь исследователи из Национального университета Сингапура проанализировали спутниковые данные, показывающие ежегодные потери леса во время работы программы по борьбе с бедностью. Они пришли к выводу, что за это время объем незаконных вырубок сократился на 30%, причем целые районы, где проживают люди с малым количеством доходов, перестали сокращать количество лесистой местности вокруг себя.

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"Если улучшение жизни семьи также означает защиту окружающей среды, то это большая победа — можно сразу решить две проблемы", — отметил Джон Буш, экономист-эколог Института инноваций Земли в Сан-Франциско, который не участвовал в исследовании. По его мнению, исследователи смогли представить доказательства того, что между программой властей и сокращение вырубок есть прямая связь.

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Индонезия, Субсидии, Вырубка лесов.

Автор:

Телеграф
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