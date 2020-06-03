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Уникальный правовой инцидент: в США опоссум выиграл дело в суде

Уникальный правовой инцидент: в США опоссум выиграл дело в суде
02:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости экологии:Активисты от имени опоссума Ледбитера подали в суд на лесопромышленников.

На прошлой неделе Федеральный суд постановил, что VicForests, лесопромышленная компания, принадлежащая правительству Виктории, нарушила экологические законы, когда они разрушили среду обитания опоссума Ледбитера, находящегося под угрозой исчезновения. Суд создал важный правовой прецедент, но иск подавали экологи-активисты от имени опоссума! Об этом сообщает The Conversation.

В соответствии с так называемыми "региональными лесными соглашениями", ряд лесозаготовительных работ по всей территории Австралии освобождены от федеральных природоохранных законов. Это фактически ставит интересы лесозаготовок выше интересов угрожаемых видов. Так, с 1971 года опоссум Ледбитера является эмблемой фауны Виктории. Но выжило только 1200 взрослых особей, которые остаются в дикой природе, почти исключительно в регионе Центрального нагорья.

Судебные разбирательства против VicForests были инициированы в 2017 году Friends of the Leadbeater’s Possum (группой друзей опоссума Ледбитера), небольшой общественной группой, которая опиралась на массовое финансирование для покрытия судебных издержек. Первоначально группа утверждала, что неспособность Виктории проводить обязательный пересмотр региональных лесных соглашений в Центральном нагорье каждые пять лет означала, что обычное исключение из федеральных законов об окружающей среде не должно применяться.

Но в начале 2018 года судья Мортимер вынес решение против. Но она также отвергла аргументы VicForests о том, что любая операция в зоне действия регионального лесного соглашения автоматически освобождается от федерального закона. Тогда судья постановила, что лесозаготовительные работы будут освобождены от федерального закона только в том случае, если они соответствуют аккредитованной Виктории системе лесопользования. Это включает требование к угрожаемым видам, как указано в официальных планах действий и управления. В ответ на это постановление "Друзья опоссума Лидбитера" переформулировали свое требование.

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Они утверждали, что лесозаготовки в 66 купе (небольшие участки леса, собранные за одну операцию) не соответствовали этим требованиям для угрожаемых видов, и поэтому исключение из федеральных законов не распространялось. В своем решении на прошлой неделе судья обнаружил, что VicForests незаконно зарегистрировали 26 купе для опоссума Лидбитера, и что регистрация запланированных 41 других секций поставит их под угрозу.

Суд установил, что компания нарушила ряд аспектов Кодекса практики производства древесины 2014 года. Этот кодекс является частью системы регулирования Виктории, аккредитованной региональным лесным соглашением. В частности, VicForests, по мере необходимости, не применяли "принцип предосторожности" при планировании и проведении лесозаготовительных операций в купе.

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Компания VicForests также не разработала комплексную систему лесных исследований и не занималась тщательной оценкой вариантов управления, чтобы избежать опасностей для этих угрожаемых видов. Это означает, что на лесозаготовительные операции не распространяются исключения из федеральных законов. Таким образом, суд установил, что VicForests нарушили федеральный закон об окружающей среде, поскольку операция по заготовке леса имела или, вероятно, окажет значительное влияние на два угрожаемых вида.

Этот случай будет иметь четкие последствия для лесозаготовительных работ, регулируемых региональными лесными соглашениями. Фактически, лесная промышленность призвала правительства штатов и федеральные власти срочно отреагировать на это дело и прояснить будущее региональных лесных соглашений.

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В любом случае, результатом является прекрасная возможность для правительства штата и федерального правительства переосмыслить управление лесами. Это означает, что необходимо должным образом учитывать постоянную угрозу угрожаемым видам от изменения климата, пожаров и утраты мест обитания.

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США, Опоссум, Вырубка лесов, VicForests.
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