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Ученые рассказали о том, почему растут горы

Ученые рассказали о том, почему растут горы
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Что именно влияет на этот процесс до сих пор остается темой долгих споров.

Это может занять миллиарды лет, но факт остается фактом — горы действительно растут. Новое исследование может наконец-то разрешить этот вопрос.

На сегодняшний день существует три фактора роста гор. Первый описывает движение тектонических плит, а также их "углубление" в мантию Земли. Второй основан на климатическом износе. А третий фактор — на изостазии, то есть процессе, который заставляет горы "плавать" на вершине горячей и мягкой мантии. Однако это считается менее существенно и частично обусловлено двумя другими факторами. Итак, вопрос, что же из этого играет наибольшую роль в росте гор?

Ученые проанализировали прочность отдельных границ плит и смоделировали различные силы, которые могут воздействовать на тектонические плиты. Сравнивая эти модели с фактическими высотами горных хребтов в Гималаях, Андах, Суматре и Японии, команда пришла к выводу, что в горах, которые все еще активно растут, высота и вес остаются в равновесии с огромными подземными силами. Если трение и напряжение под ним смещаются, то же самое происходит и с высотой горы. Таким образом, тектонические силы под горами контролируют, насколько большими они могут вырасти.

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Исследователи приводят следующий пример: если вы положите руки под скатерть, а затем будете двигать их вместе с ней, в середине образуются складки ткани, которые поднимаются, как горы, а трение ткани, медленно движущейся назад по вашим рукам, — это тектоническая активность.

Остается выяснить, верно ли то же самое для гор, которые не находятся близко к зонам субдукции, где одна тектоническая плита скользит под другой. В таких местах все еще возможно, что высота гор ограничена климатическими условиями.

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Экология, Наука, Горы.

Автор:

Телеграф
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