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Планируют "предсказывать" лавины: ученые создали модель, которая может помочь

Планируют "предсказывать" лавины: ученые создали модель, которая может помочь
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
Ученые из Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Дартмутского колледжа разработали модель, которая описывает предпосылки к снежным лавинам.

Около 10% массы Земли покрыто ледниками, большая часть которых медленно скользит по земле в течение многих лет, образуя фьорды. Но около 1% ледников может внезапно набрать скорость в 100 раз больше их нормы. Такие разогнавшиеся ледники вызывают целую лавину: она может затопить реки, озера и убить все живое на своем пути.

Ученые из Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Дартмутского колледжа разработали модель, которая фиксирует условия, вызывающие подобный «всплеск», для того, чтобы в будущем их предотвратить. По словам исследователей, снежная снежная лавина начинается с маленьких крупиц снега, которые лежат в основе ледника.

Брент Минчью, профессор факультета наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института, стал автором идеи создать модель, которая имитирует движение ледника. Она нужна, чтобы изучить, как вид осадков, лежащих в основе ледника, влияет на его подвижность. Новая модель Минчью показывает, что при движении ледника играют роль два вида осадков в его составе, которые лежат в верхней части, и те, которые двигаются вместе с ним.

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Во время схода лавины эти крупицы осадков наезжают друг на друга, прокручиваются и дают движение леднику. Именно эти «зерна» выщербляют пространства в слое водонасыщенного осадочного слоя: он расширяется и дает место для проникновения воды.

В данный момент исследования продолжаются: ученым нужно набрать более полную информационную базу, на основе которой можно будет делать выводы о закономерностях схождения лавин.

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Экология, Ученые, Снег, Лавины.

Автор:

Телеграф
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