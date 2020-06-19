Засуха в Новой Зеландии провоцирует нехватку питьевой воды

Водохранилища региона продолжают пересыхать, и без существенных осадков нехватка воды лишь вопрос времени.

Службы водоснабжения Окленда с 16 июня закачивают из реки Вайкато на 15 миллионов литров воды в день больше, в ответ на самую сильную засуху за последние 25 лет.

Новозеландская коммунальная компания Watercare прилагает все усилия для обеспечения дополнительных водных ресурсов и призывает горожан экономить воду.

С ноября 2019 года Окленд получил менее половины своих обычных осадков, что привело к резкому снижению уровней хранения воды в наших водохранилищах.

Использование чрезвычайных полномочий в соответствии со статьей 330 закона Об управлении ресурсами подчеркивает неотложный характер ситуации, с которой сталкивается регион в результате засухи.

"Если мы не получим достаточного количества дождя зимой и весной, Окленд столкнется с кризисом в водоснабжении этим летом, с резким воздействием на домашние хозяйства и промышленность. Я дал команду искать снабжение из каждого доступного источника воды, чтобы предотвратить потенциальную аварийную ситуацию." - сообщил руководитель компании Watercare.