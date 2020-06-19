Серьезная угроза: океаны становятся все кислотнее

Северный Ледовитый океан будет поглощать больше CO2 в этом столетии, чем ранее было рассчитано большинством моделей изменения климата. Такие выводы подтверждают и исследования климатологов из Университета Берна и ENS в Париже.

Мировой океан поглощает большое количество CO₂, выделяемого человеком из атмосферы. Добавленный же CO₂ приводит к подкислению океанов, что наблюдается уже сегодня. Такой процесс — последствие изменения климата, которое затрагивает организмы с известняковыми раковинами и скелетами. К ним можно отнести мидий, морских ежей, кораллов и морских звезд. Среди мировых океанов в Северном Ледовитом океане процесс подкисления продвинулся больше всего.

Исследование, проведенное бернским исследователем климата Дженсом Терхаром и его коллегами из École normal supérieure (ENS) в Париже, наглядно демонстрирует: подкисление Северного Ледовитого океана будет намного сильнее, чем ожидалось. Расследование показало, что уже к концу этого столетия самый маленький из семи океанов будет поглощать на 20% больше CO₂. Такая динамика предполагает, что увеличение выбросов парниковых газов будет продолжаться.

Это приводит к значительно большему подкислению, особенно на глубине от 200 до 1000 метров. Именно такая глубина — важное место для жизни многочисленных морских обитателей.

Подкисление океанов напрямую влияет на все живые существа, которые образуют известняк. В подкисленной морской воде не хватает карбоната кальция. В качестве строительного блока для известняковых скелетов его используют для мидии, улитки, морские ежи и фитопланктон.

"Наши результаты показывают, что моллюскам становится все труднее адаптироваться к подкислению в Северном Ледовитом океане" - Лестер Квятковски, соавтор исследования.

Если эти животные исчезнут в пищевой цепи, то негативное влияние на всю пищевую цепь будет огромным, пострадает рыба и морские млекопитающие.

Международная исследовательская группа основала свое исследование на выводе, что модельные расчеты для CO₂, поглощенного Северным Ледовитым океаном, приводят к очень разным результатам в зависимости от климатической модели. Исследователям удалось установить физическую связь между текущей плотностью морской воды на поверхности и связанным с этим образованием глубоких вод во всех моделях.

Большее образование глубоководных вод приводит к большему переносу CO₂ внутрь океана и, следовательно, к большей степени подкисления. Таким образом, плотность поверхностных вод служит косвенным индикатором подкисления Северного Ледовитого океана. Исследователи смогли уменьшить предыдущие неопределенности для расчетов модели. Это позволило команде сделать более точные оценки степени будущего подкисления.