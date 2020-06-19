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Гренландия теряет лед быстрее, чем ожидалось

Гренландия теряет лед быстрее, чем ожидалось
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Весь этот растаявший лед, стекающий в океан, уже вызвал повышение уровня моря более чем на сантиметр, и в будущем повышение уровня моря будет означать намного большее затопление прибрежных территорий.

Гренландия потеряла 3,8 трлн тонн льда с 1992 года, согласно последним исследованиям. Трудно представить себе такую большую цифру: 3,8 триллиона тонн. Если вы сложите весь этот лед в один куб, он будет 16 километров вдоль каждой стороны и в два раза выше горы Эверест.

Но что действительно важно - это влияние, которое это оказывает в глобальном масштабе. 

Например, рост на 60 см к 2100 году, как это было предсказано Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), поставит 200 миллионов человек под угрозу постоянного наводнения и 360 миллионов человек под угрозу ежегодного наводнения . И 60 см - это только "усредненная оценка" МГЭИК – в этот период море может подняться или на 28 см или на 98 см.

Серьезная угроза: океаны становятся все кислотнее

Безусловно, наибольшая неопределенность в прогнозах уровня моря связана со льдами, хранящимися в Антарктике и Гренландии, которые имеют сложные взаимосвязи с климатической системой и трудно поддаются моделированию .

Только в Гренландии достаточно замерзшей воды, чтобы поднять уровень моря на 7,4 метра, если бы она растаяла.

Поэтому выяснение того, сколько льда она потеряла до сих пор, чрезвычайно важно для ученых, которые пытаются определить, насколько таяние Гренландии будет способствовать повышению уровня мирового океана в будущем.

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Все по теме:

Экология, Гренландия, Лёд.

Автор:

Телеграф
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