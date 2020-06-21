NASA зафиксировала над Атлантикой гигантское облако пыли (Видео)

С 13 июня спутник НАСА Suomi NPP наблюдает за распространением пылевого облака из Сахары над северной частью Атлантического океана. Вполне вероятно, что оно несет в себе опасные патогены.

Облако размером более 3000 километров было замечено спутником во время замеров уровня взвеси в атмосфере. Как считают в Центре космических полетов Годдарда, оно было сформировано сильными восходящими потоками воздуха, а затем подхвачено западными ветрами.

Облако уже достигло Малых Антильских островов, и не исключено - Американского континента.

Ежегодно ветер гонит через Атлантику сотни миллионов тонн пыли из Сахары - она увеличивает пляжи Карибских островов и удобряет почву Амазонии. Но, как выяснили недавно исследователи из сенегальского Университета Шейха Анта Диопа и американского Пенсильванского университета, эта пыль может нести на себе также и опасность для человека.

Ученые собрали в расположенном на западном побережье Африки Дакаре образцы пыли, которую туда регулярно приносит ветром из Сахары, и обнаружили в ней целый набор патогенных бактерий, способных вызывать у человека серьезные заболевания дыхательных путей. Причем эти бактерии вполне способны попасть в организм вместе с вдыханием пыли, которую они, по выражению авторов исследования, "используют как попутку".

Учитывая географию распространения пылевых облаков, эти бактерии могут таким образом добираться до Карибских островов, Юго-Восточной части США, Бразилии и Европы. В самом Сенегале, как отмечают ученые, ссылаясь на предыдущие исследования, во время "пылевого сезона" наблюдается резкое повышение уровня заболеваний астмой, бронхитами и ОРВИ.