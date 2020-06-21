Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ГСЧС о трагедии на Позняках: Погибшая является хозяйкой квартиры, в которой произошел взрыв
ГСЧС о трагедии на Позняках: Погибшая является хозяйкой квартиры, в которой произошел взрыв
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
"Солнечные дни": Анна Кошмал продемонстрировала легкий летний образ (Фото)
Анна Кошмал продемонстрировала летний образ (Фото)

Подстроились: тибетские антилопы могут жить почти без кислорода

Подстроились: тибетские антилопы могут жить почти без кислорода
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Команда исследователей из Школы биологических наук Университета Небраски обнаружила, что тибетские антилопы эволюционировали уникальным образом для выживания на высокогорье.

Тибетская антилопа, как следует из ее названия, обитает на Тибетском плато, которое лежит между Гималайским хребтом и пустыней Такламакан. Возвышения там достигают 3600-5500 метров над уровнем моря. На таких высотах давление кислорода в два раза ниже, чем на уровне моря. Животные, которые живут на в таких условиях, обычно эволюционируют, чтобы выжить при меньшем количестве кислорода.

Тибетская антилопа явно эволюционировала, чтобы процветать в такой среде — очевидцы отмечают, животные бегут со скоростью до 70 км/час. В новой работе исследователи стремились узнать больше о том, как тибетские антилопы эволюционировали, чтобы жить в такой среде.

Работа включала характеристику локуса генов β-глобина (глобины активно участвуют в транспорте кислорода в крови). При этом они нашли два варианта, похожих на те, которые находили у коров.

Но сравнивая эти два вида, исследователи обнаружили, что антилопа во время своей эволюции потеряла вариант глобина βA. Он самый распространенный среди млекопитающих. Такое развитие оставило животное без взрослой формы гемоглобина.

Серьезная угроза: океаны становятся все кислотнее

Вместо этого антилопа полагается на детскую форму белка. Многие млекопитающие имеют детскую форму глобина (βF) — она обеспечивает плавный перенос кислорода через плаценту. Но теряют его, развиваясь.

Тибетская антилопа в настоящее время является единственным млекопитающим, которое, как известно, использует βF в качестве средства для выживания на большой высоте во взрослом возрасте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Животные, Эволюция, Антилопа, Природа.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Видеообращение "представителя Крыма": Украина выразила протест на сессии ООН
03 Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
04 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
05 День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Ситуация на фронте: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов, ранен военнослужащий ВСУ
Ситуация на фронте: ранен военнослужащий ВСУ
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
&quot;Я никогда не нападал на нее&quot;: Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
"Я никогда не нападал на нее": Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь