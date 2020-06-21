Подстроились: тибетские антилопы могут жить почти без кислорода

Команда исследователей из Школы биологических наук Университета Небраски обнаружила, что тибетские антилопы эволюционировали уникальным образом для выживания на высокогорье.

Тибетская антилопа, как следует из ее названия, обитает на Тибетском плато, которое лежит между Гималайским хребтом и пустыней Такламакан. Возвышения там достигают 3600-5500 метров над уровнем моря. На таких высотах давление кислорода в два раза ниже, чем на уровне моря. Животные, которые живут на в таких условиях, обычно эволюционируют, чтобы выжить при меньшем количестве кислорода.

Тибетская антилопа явно эволюционировала, чтобы процветать в такой среде — очевидцы отмечают, животные бегут со скоростью до 70 км/час. В новой работе исследователи стремились узнать больше о том, как тибетские антилопы эволюционировали, чтобы жить в такой среде.

Работа включала характеристику локуса генов β-глобина (глобины активно участвуют в транспорте кислорода в крови). При этом они нашли два варианта, похожих на те, которые находили у коров.

Но сравнивая эти два вида, исследователи обнаружили, что антилопа во время своей эволюции потеряла вариант глобина βA. Он самый распространенный среди млекопитающих. Такое развитие оставило животное без взрослой формы гемоглобина.

Вместо этого антилопа полагается на детскую форму белка. Многие млекопитающие имеют детскую форму глобина (βF) — она обеспечивает плавный перенос кислорода через плаценту. Но теряют его, развиваясь.

Тибетская антилопа в настоящее время является единственным млекопитающим, которое, как известно, использует βF в качестве средства для выживания на большой высоте во взрослом возрасте.