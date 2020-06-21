До финиша еще далеко: ученые нанесли на карту пятую часть дна океана

Ученые задокументировали пятую часть дна океана. Однако большую часть дна (около 81%) им только предстоит изучить.

Сотрудники проекта, направленного на создание полной карты дна океана, заявили о том, что они смогли задокументировать его пятую часть. Проект "Морское дно 2030" (Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030) запустили в 2017 году — тогда исследователи смогли изучить только 6% дна мирового океана. Сейчас эта цифра составляет 19%.

В 2019 году они задокументировали около 14,5 млн кв. км. новых батиметрических глубинных данных. Это площадь, которая в два раза больше Австралии. Тем не менее, исследователи планируют ускорить темпы документирования и покрыть все дно океана до 2030 года.

"Сейчас мы находимся на уровне 19%. Это означает, что у нас есть еще 81% площади океанов, которые предстоит исследовать. Это в два раза больше, чем площадь Марса. Нам нужно задокументировать это в ближайшее десятилетие", — заявил директор проекта Джейми Макмайкл-Филлипс в интервью "Би-би-си".

Черный цвет на карте означают те области, где исследователям еще нужно получить прямые эхоскопические измерения формы океанского дна. Цвет соответствует глубине измерений: более глубокие — фиолетовый цвет, более мелкие — светло-голубой.

Ученые объяснили, что у них есть небольшое количество информации о черных зонах — это данные со спутников. Некоторые космические аппараты используют высотомерные приборы, которые могут изучать топографию морского дна. Однако они могут получать данные только на глубине более километра.