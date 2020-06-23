Отразится на урожае: нанопластик может накапливаться в растениях

Ученые из университета Массачусетса совместно с коллегами из Шаньдунского университета в Китае изучили поведения микропластика в почве и выяснили, что он усваивается и накапливается в растениях.

По словам ученых, результаты исследования дают прямые доказательства того, что нанопластинки могут накапливаться в растениях. Этот процесс может иметь как прямые экологические последствия, так и косвенные, в виде небезопасных пищевых продуктов. Повсеместное использование пластика приводит к огромному количеству пластиковых отходов.

Наши эксперименты доказывают, что поглощения и накопления нанопластов происходит у растений на тканевом и молекулярном уровнях. Мы обнаружили это, когда применяли во время наблюдения микроскопический, молекулярный и генетический подходы. - Баошан Син, ученый-эколог и сотрудник Шаньдунского университета.

Син отмечает, что нанопластичные частицы могут быть такими же маленькими, как белок или вирус. Выветривание и разрушение изменяют физические и химические свойства пластика, придают ему поверхностные заряды. Поэтому частицы окружающей среды отличаются от нетронутых полистирольных нанопластов, часто используемых в лаборатории.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, ученые выращивали растения рода резуховидка — арабидопсис в почве, смешанной с нанозопластами, которые имели различные заряды. Это было нужно, чтобы в результате оценить массу растений, их рост, содержание хлорофилла и рост корней. Через семь недель выяснилось, что биомасса и высота растений, подвергшихся воздействию нанопластов, была ниже.

Это означает, что нанопласты сократили общую биомассу растений. В результате, у таких растений уменьшилась биомасса, это отразится на урожае и питательной ценности плодов.