На кону сохранность вымирающих видов: ученые дали "утренний кофе" замороженным сперматозоидам ящериц

Группа ученых взяла сперму у ряда желтых пятнистых мониторов — гигантской ящерицы, или вида гоанны, которая в последние годы сильно пострадала от популяций тростниковых жаб в их среде обитания. Популяция ящериц нуждается в срочной помощи, поскольку разрушена уже на 97%, и эта ситуация оказывает огромное влияние на всю экосистему.

В статье, опубликованной в Conservation Physiology, Саймон Клоулоу и его коллеги из Университета Маккуори раскрывают новую методику замораживания и восстановления сперматозоидов, которая демонстрирует большие перспективы в восстановлении видов и включает в себя удивительный ингредиент.

Исследователи решили выяснить, какая методика замораживания образцов спермы исчезающего вида работает лучше всего. Также ученые хотели разработать лучший протокол для возобновления движения замороженных сперматозоидов после оттаивания. Они обнаружили, что один общий криопротектор работал достаточно хорошо. Ученым удалось предотвратить разрыв спермы ледяными кристаллами во время процесса замораживания. Но, как и в случае с небольшим количеством предыдущих попыток заморозить сперму рептилий, исследователи не смогли получить большое количество подвижных, плавающих сперматозоидов после оттепели.

Команда исследователей приняла решение попробовать технику, которая раньше не использовалась с образцами ящериц. Этот метод ранее увеличил движение спермы млекопитающих и птиц, но никогда не применялся к сперматозоидам рептилий после замораживания. Ученые добавили кофеин, чтобы стимулировать сперму, когда оттаивали их.

Исследователи сразу же увидели огромное увеличение количества движущихся сперматозоидов после замораживания и оттаивания.

"Оказывается, замороженным сперматозоидам ящерицы нужен их утренний кофе, чтобы проснуться, как и нам!" - говорит Лахлан Кэмпбелл, студент и первый автор исследования.

После серии экспериментов по совершенствованию протокола команда обнаружила, что им удалось извлечь почти половину замороженных сперматозоидов, что обеспечило наибольшее восстановление подвижных сперматозоидов среди всех видов рептилий.

Этот метод поможет сохранить рептилий во всем мире, что особенно важно для австралийских ящериц. Он предоставляет новые возможности для создания генного банка "Кимберли Арк" — амбициозного проекта по сохранению природы, созданного Клоулоу и его коллегой доктором Шоном Дуди в Университете Южной Флориды. Проект направлен на восстановление генетического разнообразия после печально неизбежного опустошения дикой природы, вызванного увеличением популяции тростниковых жаб на западе Северной Австралии.