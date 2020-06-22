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Ласточки не вернулись в небо Британии этим летом: орнитологи обеспокоены

Ласточки не вернулись в небо Британии этим летом: орнитологи обеспокоены
Обновлено 22:38 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Птицы являются традиционным знаком того, что лето наступило, но в этом году их почти нет, что ставит орнитологов в тупик.

Одна из версий заключается в том, что необычный шторм в Греции в начале этого года, возможно, убил тысячи птиц во время их миграции в Великобританию из Южной Африки.

Мертвые ласточки действительно были найдены в Афинах и на островах Эгейского моря после того, как сильные ветры обрушились на страну в апреле этого года.

Пол Стэнклифф из британского орнитологического общества говорит: "Люди спрашивают: А где же все эти ласточки?’ Они здесь, но, похоже, их гораздо меньше, чем мы ожидали бы летом. Они действительно должны быть здесь и на своих местах размножения, но их почти нет".

На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами

Как сообщалось ранее, на Большом барьерном рифе были засняты удивительные кадры самой масштабной миграции зеленых черепах в мире. Как отмечается, точные данные о количестве животных помогут ученым в работе над восстановлением гнездовых пляжей, а также над сооружением ограждений для предотвращения гибели черепах.

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Все по теме:

Великобритания, Птицы, Орнитология, Ласточки.

Автор:

Телеграф
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