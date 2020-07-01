Зато не замерзнут: сорокаградусная жара в Британии станет "нормой" до конца столетия

Ученые подсчитали, что при нынешнем темпе изменений климата температура в Великобритании к концу века достигнет 40 °C. Это скажется на здоровье пожилого населения.

Если выбросы углекислого газа останутся на прежнем уровне, то к 2100 году нормальная летняя температура в Великобритании достигнет 40 °C. Текущий рекорд составляет 38,7 °C, его зафиксировали в Кембридже в июне 2019 года. В новом исследовании, опубликованном в издании Nature, говорится о "возрастающей вероятности" выхода за пределы этой нормы из-за влияния человеческой деятельности на климат.

Ученые добавили, что более жаркие летние периоды частично вызваны парниковыми газами, образующимися в результате человеческой деятельности. При этом производства, транспорт и другие причины, по которым выделяется огромное углерода, усиливают тепловые волны и делают их более вероятными. Модели исследователей показали, что влияние человека на температуру будет только увеличиваться.

"Мы обнаружили, что вероятность экстремально теплых дней в Великобритании возрастает и будет возрастать на протяжении следующего столетия. При этом самые высокие температуры будут встречаться на юго-востоке Англии", — отмечается в докладе исследователей. Они добавили, что масштаб деятельности человека находится "в наших руках".

Даже если прогнозы не оправдаются, то температуры в 38-39 °C будут иметь тяжелые последствия для пожилых людей. Ученые предупреждают, что постоянные высокие температуры могут повысить смертность населения от хронических заболеваний и среди молодых людей.