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Коалы в Австралийском штате могут вымереть к 2050 году

Коалы в Австралийском штате могут вымереть к 2050 году
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Новый Южный Уэльс — один из самых густонаселенных штатов Австралии. Тут активно происходит расчистка земель для сельского и лесного хозяйства, городского развития, горнодобывающей промышленности. Это является главной причиной потери среды обитания для коал.

Сумчатые медведи коалы обитают исключительно в Австралии. Это уже делает данный вид достаточно редким, а по словам экспертов к 2050 году животные, проживающие в штате Новый Южный Уэльс (NSW), могут вымереть, если правительство немедленно не вмешается, чтобы защитить их среду обитания.

Помимо того, что человек своими руками разрушает естественный "дом" животных, продолжительный, вызванный засухой сезон лесных пожаров, также является настоящей катастрофой. Как сообщает Reuters, в прошлом году пожар уничтожил около четверти среды обитания коал по всему штату, а в некоторых частях до 81%.

"Единственный расклад, при котором наши внуки и дети увидят коалу в дикой природе в Новом Южном Уэльсе, — это если правительство будет действовать в соответствии с рекомендациями комитета", — говорится в отчете парламента.

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В этом докладе содержится 42 рекомендации, включая срочную перепись населения, приоритетное внимание защите животных при планировании городского развития и увеличение финансирования природоохранных мероприятий. Также, эксперты отметили, что очень важно единогласно ввести мораторий на вырубку леса.

Стюарт Бланч, менеджер по восстановлению земель Всемирного фонда природы (WWF) Австралии, призвал правительство прислушаться к рекомендациям и усилить защиту среды обитания животных. "WWF призывает премьер-министра Нового Южного Уэльса переписать слабые законы для защиты среды обитания коал, значительно увеличить финансирование фермеров, которые активно сохраняют деревья, где живут коалы", — прокомментировал Бланч доклад парламента.

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Все по теме:

Экология, Новый Южный Уэльс, Австралийский штат, Коал.

Автор:

Телеграф
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