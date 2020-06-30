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Не осознают, что творят: бобры стали виновниками быстрого таяния ледников в Арктике

Не осознают, что творят: бобры стали виновниками быстрого таяния ледников в Арктике
14:26 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com
Климатологи из Германии предположили, что бобры на Аляске получают выгоду от глобального потепления, а их популяция растет.

Бобры строят все больше и больше дамб в своих новых домах, создавая множество новых водоемов, что ускоряет оттаивание вечной мерзлоты, полагают авторы исследования.

Как подчеркивают ученые, лишь немногие другие животные способны изменить свою среду обитания так же точно, как эти коричневые грызуны, которые могут весить до 30 килограммов. Вооружившись острыми зубами, они повалили деревья и кустарники и построили плотины, в результате чего небольшие долины наполнились водой и образовали новые озера.

"Их методы чрезвычайно эффективны", - говорит доктор Ингмар Нитце из Института Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских исследований им. Гельмгольца в Потсдаме. Животные часто строят свои плотины именно в тех точках, где они могут достичь значительных результатов с минимальными усилиями.

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Исследователи климата опасаются, что с повышением температуры вечная мерзлота может все больше оттаивать и становиться нестабильной. Если это произойдет, это может привести к выбросу огромных количеств парниковых газов, что усилит климатические изменения. Поскольку вода несколько теплее, чем окружающая почва, эти озера и пруды могут еще больше ускорить оттаивание вечной мерзлоты. И бобры, похоже, активно способствуют этому процессу.

"Конечно, мы знали, что бобры там значительно расширили среду обитания за последние несколько десятилетий Отчасти это связано с изменением климата: благодаря повышению температуры, в регионах стало расти больше кустов, которые нужны животным для пищи. Кроме того, на грызунов охотятся не так интенсивно, как в прошлом. В результате самое время быть бобром в Арктике", - подчеркнул Нитце.

Благодаря спутниковым снимкам, сделанным в последние 20 лет, климатологи отметили рост числа водоемов на западе Аляски. Причиной стали, в том числе и бобры, которые строительством дамб восстановили старые озера. Ученые считают, что работа бобров по восстановлению водоемов происходит не только в Аляске, но и в других регионах с вечной мерзлотой.

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От двух дамб в 2002 году их число недалеко от города Коцебу возросло до 98 к 2019 году - увеличение на 5000 процентов, при этом ежегодно строится более 5 новых дамб. В течение изученного 17-летнего периода общая акватория в регионе Коцебу выросла на 8,3 процента. И примерно две трети этого роста были связаны с бобрами.

И каждое дополнительное озеро оттаивает вечную мерзлоту под ним и на его берегах. Конечно, замерзшая почва может теоретически восстановиться через несколько лет, когда бобровые плотины разрушатся; но будут ли условия достаточно холодными, чтобы это произошло, можно только догадываться.

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Все по теме:

Арктика, Животные, Глобальное потепление, Аляска, Бобер.

Автор:

Телеграф
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