Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов

Для эффективной защиты мест обитания кораллов, и чтобы определить, какие кораллы и места рифов более устойчивы к изменениям климата и, следовательно, имеют больше шансов на выживание. Группа ученых разработала специальную тест-систему, сообщает журнал Global Change Biology.

Гибель кораллов влияет на океаны во всем мире. Это следствие изменения климата. Проблема заключается в том, что кораллы не могут идти в ногу с темпами потепления океана. В частности, потому что повышение температуры всего на один градус Цельсия может сделать из здоровых коралловых рифов — умирающие. Некоторые кораллы, однако, более устойчивы к повышению температуры.

С целью выявить и защитить «выносливые» коралловые рифы исследовательская группа под руководством биолога из Konstanz Universität, профессора Кристиана Вольстра, разработала экспресс-стресс-тест для оценки термостойкости кораллов.

"Автоматизированная система стрессового обесцвечивания кораллов" (CBASS) позволяет оценивать термоустойчивость кораллов на месте и в течение одного дня. Это намного быстрее, чем современные экспериментальные процедуры, которые обычно занимают от нескольких недель до месяцев в лаборатории.

Тест-система имеет высокую мобильность, она может быть развернута на лодках, и проста в использовании. Кораллы помещаются в тестовые коробки в том месте, где были собраны, а затем их подвергают термической экспозиции при различных температурах. Исследователи могут затем записать результаты и сравнить, как различные кораллы реагируют на один и тот же набор температурных воздействий.

Преимущество этого метода испытаний заключается в его стандартизации: сравнивая результаты одного эксперимента с данными, собранными по многим кораллам по всему миру, можно получить точную оценку термотолерантности изучаемых кораллов.

Основным принципом является стресс-тест электрокардиограммы. Измеряя способность сердца реагировать на внешние стрессы в контролируемой среде и сравнивая результаты с результатами миллионов других людей, можно делать подробные прогнозы состояния здоровья отдельного пациента без необходимости для подробных анализов. Так и работают стресс-тесты для кораллов. - Кристиан Вольстра, профессор Konstanz Universität

Поскольку эта тестовая система очень доступна, она может поддерживать создание глобальной карты состояния коралловых рифов.

Получение глобального обзора термостойкости кораллов может стать важной основой для принятия решения о спасении коралловых рифов. К сожалению, ученые не могут спасти все кораллы, поэтому хотят сосредоточить свои усилия на кораллах и экосистемах с наибольшей вероятностью выживания на фоне изменения климата. Это поможет спасти океаны.