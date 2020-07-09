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Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов
Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов

Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов

Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов
Обновлено 20:06 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Для эффективной защиты мест обитания кораллов, и чтобы определить, какие кораллы и места рифов более устойчивы к изменениям климата и, следовательно, имеют больше шансов на выживание. Группа ученых разработала специальную тест-систему, сообщает журнал Global Change Biology.

Гибель кораллов влияет на океаны во всем мире. Это следствие изменения климата. Проблема заключается в том, что кораллы не могут идти в ногу с темпами потепления океана. В частности, потому что повышение температуры всего на один градус Цельсия может сделать из здоровых коралловых рифов — умирающие. Некоторые кораллы, однако, более устойчивы к повышению температуры.

С целью выявить и защитить «выносливые» коралловые рифы исследовательская группа под руководством биолога из Konstanz Universität, профессора Кристиана Вольстра, разработала экспресс-стресс-тест для оценки термостойкости кораллов.

"Автоматизированная система стрессового обесцвечивания кораллов" (CBASS) позволяет оценивать термоустойчивость кораллов на месте и в течение одного дня. Это намного быстрее, чем современные экспериментальные процедуры, которые обычно занимают от нескольких недель до месяцев в лаборатории.

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Тест-система имеет высокую мобильность, она может быть развернута на лодках, и проста в использовании. Кораллы помещаются в тестовые коробки в том месте, где были собраны, а затем их подвергают термической экспозиции при различных температурах. Исследователи могут затем записать результаты и сравнить, как различные кораллы реагируют на один и тот же набор температурных воздействий.

Преимущество этого метода испытаний заключается в его стандартизации: сравнивая результаты одного эксперимента с данными, собранными по многим кораллам по всему миру, можно получить точную оценку термотолерантности изучаемых кораллов.

Основным принципом является стресс-тест электрокардиограммы. Измеряя способность сердца реагировать на внешние стрессы в контролируемой среде и сравнивая результаты с результатами миллионов других людей, можно делать подробные прогнозы состояния здоровья отдельного пациента без необходимости для подробных анализов. Так и работают стресс-тесты для кораллов. - Кристиан Вольстра, профессор Konstanz Universität

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Поскольку эта тестовая система очень доступна, она может поддерживать создание глобальной карты состояния коралловых рифов.

Получение глобального обзора термостойкости кораллов может стать важной основой для принятия решения о спасении коралловых рифов. К сожалению, ученые не могут спасти все кораллы, поэтому хотят сосредоточить свои усилия на кораллах и экосистемах с наибольшей вероятностью выживания на фоне изменения климата. Это поможет спасти океаны.

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Экология, Климат, Кораллы.

Автор:

Телеграф
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