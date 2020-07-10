Изменения климата: метеорологи разработали прогноз на ближайшие 5 лет

Метеорологи всего мира стараются постоянно улучшать качество прогнозов погоды, в том и долгосрочных.

Результатом нового международного научного сотрудничества, координируемого Всемирной метеорологической организацией и возглавляемого управлением метеорологической службы (Met Office) Великобритании, стало предоставление ежегодно обновляемых пятилетних прогнозов климата в глобальном и континентальном масштабах.

Впервые ученые-климатологи объединили усилия и ресурсы для подготовки ежегодно обновляемого прогноза изменения климата, рассчитанного на следующие 5 лет. Используя лучшие компьютерные модели в десяти климатических центрах по всему миру, каждый год будет разрабатываться новый прогноз изменений климата, рассчитанный на 5 лет вперед.

Специалисты отдела долгосрочного прогнозирования в британском MetOffice считают, что это дает новую возможность правительствам стран и лицам, принимающих решения, быстрее и точнее реагировать на антропогенные изменения климата и лучше понимать текущие климатические риски. Ожидается, что этот прогноз учтет природные изменения, а также влияние человека на климат, и обеспечит наилучшие представления возможных изменений температуры, количества осадков и характеристик ветра на ближайшие 5 лет.

Группы прогнозирования климата из Великобритании, Испании, Германии, Канады, Китая, США, Японии, Австралии, Швеции и Дании представили новые прогнозы уже в этом году. Согласно обобщённому пятилетнему прогнозу изменения климата, в течение одного из следующих пяти лет с вероятностью 20% ожидается, что средняя мировая температура воздуха на 1,5° превысит показатели доиндустриального периода (1850-1900 годов). Также ожидается дальнейшее ускорение темпов потепления Арктики по сравнению с другими регионами и существует повышенный риск штормов в Атлантическом бассейне.