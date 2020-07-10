Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Экономическое сотрудничество: Шмыгаль пригласил французский бизнес к приватизации в Украине
Экономическое сотрудничество: Шмыгаль пригласил французский бизнес к приватизации в Украине
ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены
ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены
Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Вина Facebook? Monobank, Viber, Tinder "слетели" на iOS
Вина Facebook? Monobank, Viber, Tinder "слетели" на iOS

Изменения климата: метеорологи разработали прогноз на ближайшие 5 лет

Изменения климата: метеорологи разработали прогноз на ближайшие 5 лет
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Метеорологи всего мира стараются постоянно улучшать качество прогнозов погоды, в том и долгосрочных.

Результатом нового международного научного сотрудничества, координируемого Всемирной метеорологической организацией и возглавляемого управлением метеорологической службы (Met Office) Великобритании, стало предоставление ежегодно обновляемых пятилетних прогнозов климата в глобальном и континентальном масштабах.

Впервые ученые-климатологи объединили усилия и ресурсы для подготовки ежегодно обновляемого прогноза изменения климата, рассчитанного на следующие 5 лет. Используя лучшие компьютерные модели в десяти климатических центрах по всему миру, каждый год будет разрабатываться новый прогноз изменений климата, рассчитанный на 5 лет вперед.

Специалисты отдела долгосрочного прогнозирования в британском MetOffice считают, что это дает новую возможность правительствам стран и лицам, принимающих решения, быстрее и точнее реагировать на антропогенные изменения климата и лучше понимать текущие климатические риски. Ожидается, что этот прогноз учтет природные изменения, а также влияние человека на климат, и обеспечит наилучшие представления возможных изменений температуры, количества осадков и характеристик ветра на ближайшие 5 лет.

Тенденция заметно ускорилась: исследование показало, что тепловые волны участились и удлинились

Группы прогнозирования климата из Великобритании, Испании, Германии, Канады, Китая, США, Японии, Австралии, Швеции и Дании представили новые прогнозы уже в этом году. Согласно обобщённому пятилетнему прогнозу изменения климата, в течение одного из следующих пяти лет с вероятностью 20% ожидается, что средняя мировая температура воздуха на 1,5° превысит показатели доиндустриального периода (1850-1900 годов). Также ожидается дальнейшее ускорение темпов потепления Арктики по сравнению с другими регионами и существует повышенный риск штормов в Атлантическом бассейне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Климат, Метеорологи, Изменения Климата.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
02 Народные приметы о еде: как нельзя резать хлеб и почему рыбу не едят с головы
03 ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)
04 Что происходит с телом когда вы едите баклажаны
05 Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Ливни в Пакистане: Жертвами непогоды стали не менее 15 человек
Ливни в Пакистане: Жертвами стихии стали не менее 15 человек
Возле Авдеевки украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение
Возле Авдеевки военный получил осколочное ранение
Пропавшую без вести звезду сериала &quot;Хор&quot; Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь