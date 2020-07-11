Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев
На Банковой рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Лукашенко
На Банковой рассказали, когда состоится встреча Зеленского с Лукашенко
Гол и ассист Бензема - в обзоре матча Реал - Алавес (Видео)
Гол и ассист Бензема - в обзоре матча Реал - Алавес (Видео)
Первый MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года
MacBook с оригинальным процессором выйдет уже к концу года

Фермеров ждут проблемы: изменения климата плохо влияет на урожай

Фермеров ждут проблемы: изменения климата плохо влияет на урожай
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Согласно новой работе, проведенной исследователями из Корнелльского университета и университета штата Вашингтон, из-за изменения климата у некоторых фермеров возникнут проблемы: либо надо будет рисковать большей волатильностью доходов, либо стоимость урожая будет неукоснительно снижаться.

Нехватка воды и высокие температуры снижают урожайность в регионах, а использование более устойчивых к засухе сортов сельскохозяйственных культур обходится дорого.

В исследовании был изучен бассейн реки Якима в Вашингтоне, водоем питается за счет снега. водохранилищ. Благодаря этой реке крупнейшие производители пшеницы, кукурузы, картофеля, груши, вишни, винограда, яблок и хмеля, которые находятся поблизости, могут достичь общей производительности в 4 миллиардов долларов в год.

Исследовательская группа стремилась определить количество прямого и косвенного воздействия изменения климата на орошаемое земледелие в бассейне. Исследователи также хотели узнать, могут ли устойчивые к засухе сорта сельскохозяйственных культур помочь восстановить урожайность во время засухи.

Команда обнаружила, что засуха и высокая температуры привели к снижению урожайности, как и ожидалось. Затем команда использовала свою модель для изучения потенциала новых засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, которые, как ожидается, повысят годовую урожайность в условиях изменения климата. Результаты показали, что, хотя эти сорта более живучи, но фермеры все равно могут испытывать более высокую волатильность доходов от растениеводства.

Изменения климата: метеорологи разработали прогноз на ближайшие 5 лет

Исследователи утверждают, что оптимальная производительность будет достигнута при одновременном улучшении сортов сельскохозяйственных культур, например, путем сохранения агробиоразнообразия, а также в сочетании с улучшением системы водоснабжения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Фермерство, Климат, Изменение климата.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
03 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
04 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
05 РФ и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по гумпомощи Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Адская&quot; жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
В мире новый антирекорд по COVID-19
В мире новый антирекорд по COVID-19
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
Паоло Соррентино готовит новый фильм: что известно
Паоло Соррентино готовит новый фильм: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь