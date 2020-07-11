Фермеров ждут проблемы: изменения климата плохо влияет на урожай

Согласно новой работе, проведенной исследователями из Корнелльского университета и университета штата Вашингтон, из-за изменения климата у некоторых фермеров возникнут проблемы: либо надо будет рисковать большей волатильностью доходов, либо стоимость урожая будет неукоснительно снижаться.

Нехватка воды и высокие температуры снижают урожайность в регионах, а использование более устойчивых к засухе сортов сельскохозяйственных культур обходится дорого.

В исследовании был изучен бассейн реки Якима в Вашингтоне, водоем питается за счет снега. водохранилищ. Благодаря этой реке крупнейшие производители пшеницы, кукурузы, картофеля, груши, вишни, винограда, яблок и хмеля, которые находятся поблизости, могут достичь общей производительности в 4 миллиардов долларов в год.

Исследовательская группа стремилась определить количество прямого и косвенного воздействия изменения климата на орошаемое земледелие в бассейне. Исследователи также хотели узнать, могут ли устойчивые к засухе сорта сельскохозяйственных культур помочь восстановить урожайность во время засухи.

Команда обнаружила, что засуха и высокая температуры привели к снижению урожайности, как и ожидалось. Затем команда использовала свою модель для изучения потенциала новых засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, которые, как ожидается, повысят годовую урожайность в условиях изменения климата. Результаты показали, что, хотя эти сорта более живучи, но фермеры все равно могут испытывать более высокую волатильность доходов от растениеводства.

Исследователи утверждают, что оптимальная производительность будет достигнута при одновременном улучшении сортов сельскохозяйственных культур, например, путем сохранения агробиоразнообразия, а также в сочетании с улучшением системы водоснабжения.