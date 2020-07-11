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Почему умирает рыба: раскрыта еще одна причина

Почему умирает рыба: раскрыта еще одна причина
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Гибель рыб все чаще встречается в озерах, страдающих от нехватки кислорода в их водах. Конечно, зачастую гибель вызвана и таким фактором, как цветение водорослей. Однако в новом исследовании сообщается о новой, связанной с климатом причине гибели рыб.

Последний серьезный пример массовой гибли рыбы — с озера в Дании. В 2018 году Дания пострадала от экстремальной летней засухи. Температуры в мае, июне и июле были на 3 °C выше, чем в среднем за последние 30 лет. В то же время, в среднем, выпало всего 27 мм осадков по сравнению с нормальным количеством — 56 мм.

Озеро Филсё в тот год не получало осадков до тех пор, пока 28 июля в озере не разразилась гроза с проливными дождями, которая за 22 часа дала 22 мм.

Огромное количество воды стекало из водосбора в озеро и принесло с собой огромное количество органического материала. Такой коктейль привел к массовой гибели рыб в озере. Подобные события могут полностью уничожить всю экосистему, объясняют биологи.

массовая гибель рыбы

Через несколько дней после сильного дождя в озере было обнаружено 1203 погибших щуки. Месяц спустя в жаберных сетях была поймана только одна щука. Запасы так и не восстановились, и в этом году исследователи выпустили 8000 мальков щуки и 350 кг биомассы нерестового окуня, чтобы восстановить популяцию.

И мы продолжим разведение щуки в будущем. Трагедия заключается в том, что истощение кислорода длилось всего четыре дня. На пятый день уровень кислорода снова стал нормальным, но затем рыба умерла - Тейс Краг, биолог и доцент из Университета Южной Дании

Карт Щука Фрай выпускается в озеро Филсё, Дания. Предоставлено: Theis Kragh / Университет Южной Дании.

Причина, по которой сильные дожди могут привести к массовым убийствам рыб, заключается в следующем. Когда падает дождь, он проходит через канавы и дренажные трубы, а затем попадает в озеро. По пути он собирает много лабильного органического вещества из почвы — листья, грязь и частично разложившуюся органику.

Когда все это попадает в озеро, оно становится мишенью для голодных бактерий. Бактерии, потребляющие органическое вещество, используют кислород и берут его из воды. Это вызывает истощение кислорода в озере, и рыба погибает.

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Озеро Филсё не единственное озеро, которое испытало это, и это случится с другими озерами. До сих пор ученые рассматривали экстремальную засуху, сопровождаемую проливными дождями, как редкое событие. Но изменение климата стало реальностью уже сейчас и ученые готовятся к повторению таких случаев каждые 5-10 лет.

Исследователи в настоящее время работают над отслеживанием органического материала в озере Филсё обратно к его месту происхождения. Они собираются разработать дренажную систему на водном пути, чтобы снизить возможный ущерб.

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Все по теме:

Экология, Рыба, Климат, Вымирание, Гибель.

Автор:

Телеграф
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