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Выше, чем за последние 3,3 млн лет: к 2025 году уровень углекислого газа станет максимальным

Выше, чем за последние 3,3 млн лет: к 2025 году уровень углекислого газа станет максимальным
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Исследователи из Великобритании подсчитали, что к 2025 году в атмосфере Земли окажется максимальное количество углекислого газа.

К 2025 году уровень содержания углекислого газа (CO2) в атмосфере будет выше, чем в самый теплый период за последние 3,3 млн лет. Об этом стало известно благодаря новому исследованию Саутгемптонского университета (Великобритания), опубликованном в журнале Nature Scientific Reports.

Группа изучила химический состав крошечных окаменелостей, собранных из глубоководных океанских отложений Карибского моря. Они использовали их состав для реконструкции концентрации углекислого газа в атмосфере Земли в плиоценовую эпоху, около 3 млн лет назад, когда температура на планете была на 3°C выше, чем сейчас. При этом полярные ледяные шапки были больше, а уровень Мирового океана — выше.

Исследователи обнаружили, что в самый теплый период плиоцена в атмосфере можно было обнаружить от 380 до 420 частей углекислого газа на миллион. Это похоже на сегодняшний показатель, который составляет 415 частей на миллион, что показывает — мы уже находимся на уровне, который в прошлом вызвал значительное таяние и повышение уровня моря. Согласно подсчетам ученых, к 2025 году человечество превысит показатель, который был рекордным последние 3,3 млн лет.

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Ученые ранее уже пытались понять, почему Земля пока не достигла температуры уровня плиоцена. Однако теперь их выводы заключаются в том, что для этого нужно еще 5 лет. Исследователи отмечают, что климату еще нужно некоторое время, чтобы уровень углекислого газа увеличился, что поведет за собой цепочку событий, связанных с повышением температуры.

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Все по теме:

Экология, Углекислый газ, Выбросы.

Автор:

Телеграф
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