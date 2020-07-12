Моржи вернулись на берег Карского моря, где в 2019 году обнаружили их крупное лежбище

На Ямал раньше времени приплыли моржи — в прошлом году это произошло в сентябре, когда на берег Карского моря приплыли около тысячи моржей и сформировали лежбище.