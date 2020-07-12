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Моржи вернулись на берег Карского моря, где в 2019 году обнаружили их крупное лежбище

Моржи вернулись на берег Карского моря, где в 2019 году обнаружили их крупное лежбище
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На Ямал раньше времени приплыли моржи — в прошлом году это произошло в сентябре, когда на берег Карского моря приплыли около тысячи моржей и сформировали лежбище.

Местный житель Юрий Федин сообщил, что летом 2020 морские млекопитающие только начали собираться на побережье.

Известно, что первыми к берегу Карского моря прибыли морские зайцы, но потом 10 июля начали появляться и моржи.

Специалисты признались, что такое большое скопление морских млекопитающих представляет ценность "как уникальная лаборатория под открытым небом". 

 
 
 
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. #Моржи_вернулись На берег Карского моря, в районе пос. Харасавэй облюбовав прошлогоднее лежбище, начали прибывать моржи. Первым приплыл Морской заяц, а за ним последовали моржи. Напомним, в октябре прошлого года к северо-западному берегу полуострова Ямал приплыли около тысяч водных обитателей и сформировали небывалое по масштабу лежбище. Фото: Юрий Федин #моржи #моржиямала #моржи_разведчики #polar_circle #yamal #ямал #рцоа #ЭкологияЯмала #salekhard #салехард #экологоия #ecology #arcticroscenter #Арктика #Россия #экоАрктика #янао #yanao #экспедиция

Публикация от НП РЦОА (@arcticroscenter)

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"На берег Карского моря в районе поселка Харасавэй, облюбовав прошлогоднее лежбище, начали прибывать моржи. Первым приплыл морской заяц, а за ним последовали моржи", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года ученым удалось обнаружить на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи моржей.

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Все по теме:

Экология, Животные, Моржи, Морские млекопитающие.

Автор:

Телеграф
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