Главное правильно поставить: уникальная пластина поможет очистить воду

Ученые из Университета Рочестера, что в США, создали уникальную алюминиевую панель, которая может очищать воду. Об этом сообщает Nature Sustainability.

Эксперименты, проведенные лабораторией, показывают, что этот метод снижает в воде уровень присутствия всех распространенных загрязнений: моющие средства, красители, моча, тяжелые металлы и глицерин. В результате получается жидкость, которую безопасно пить.

Исследователи разработали новую алюминиевую панель, которая более эффективно концентрирует солнечную энергию для испарения и очистки загрязненной воды. Команда создала технологию лазерной обработки, которая делает обычную алюминиевую смолу черной и, соответственно, поглощающей свет и суперактивирующей.

Технология использует серию фемтосекундных (ультракоротких) лазерных импульсов преобразования поверхности обычного листа алюминия. Когда алюминиевая панель погружается в воду под углом к солнцу, она вытягивает тонкий слой воды вверх по поверхности металла. В то же время почерневшая поверхность сохраняет почти 100% энергии, которую она поглощает от солнца, чтобы быстро нагревать воду. А структуры впитывающей поверхности изменяют межмолекулярные связи воды, еще больше повышая эффективность процесса испарения.

Эти три процесса вместе позволяют технологии работать лучше. Это простой, надежный и недорогой способ преодоления глобального водного кризиса, особенно в развивающихся странах - Чунлей Го, профессор оптики в Рочестерском университете.