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Сложно найти, легко потерять: новый вид ящериц уже под угрозой

Сложно найти, легко потерять: новый вид ящериц уже под угрозой
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Лесные пожары представляют собой угрозу для большинства видов животных. Особенно для одного редкого, и только недавно описанного, вида ящериц, которые живут на скалистом острове, всего одного случая могло хватить, чтобы стереть их вид с планеты.

Считается, что сцинк скалы Капутар (Egernia roomi) имеет один из самых маленьких участков обитания рептилий в Новом Южном Уэльсе — на вершине одного потухшего вулкана, горы Капутар.

Существование этого таинственного сцинка (вид ящериц) было неофициально известно десятилетиями, и в августе прошлого года этот вид был наконец научно описан. Но, спустя месяцы он может уже под угрозой вымирания.

В конце прошлого года лесные пожары проникли в более чем половину среды обитания Egernia roomi. Ученые еще не уверены, как это отразится на его выживании, но перспективы самые благоприятные.

Сцинк скалы Капутар — красивая ящерица, обычно около 10 сантиметров в длину, с темно-шоколадно-коричневой и серой чешуей и оранжевым животом.

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Узкая скала на вершине горы, более 1300 метров над уровнем моря, стала домом для этого вида. Высокая возвышенность холоднее, чем окружающие равнины, что идеально подходит для этого адаптированного к прохладе вида. Но крошечный ареал его обитания означает, что он очень уязвим. Когда появляется опасность, ящерицам со скалы Капутар некуда деваться.

В октябре и ноябре прошлого года лесные пожары прошли через Нандеварские хребты. По сообщениям, они сожгли более 17 000 гектаров кустарника. Считается, что сгорело более половины обитаемых там сцинков.

Новый вид ящериц

Группа экспертов, консультирующая федеральное правительство по восстановлению лесных пожаров, назвала этот ид ящериц в качестве одного из 119 сильно пострадавших видов, требующих срочного вмешательства сохранения. Но отдаленная среда обитания сцинков вкупе с ограничениями COVID-19, не дала ученым оценить степень ущерба.

Моржи вернулись на берег Карского моря, где в 2019 году обнаружили их крупное лежбище

Вполне вероятно, что многие сцинки из Капутара погибли во время самих пожаров, хотя научное сообщество надеется, что часть ящериц выжила, проникнув глубоко в каменные трещины.

Но даже после прекращения пожаров угроза для существования вида остается. Потеря растительности может сделать сцинков более уязвимыми — они не могут добыть достаточно пропитания.

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Экология, Животные, Ящерица.

Автор:

Телеграф
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