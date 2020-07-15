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Мы это едим: микропластик нашли в пшенице и салате

Мы это едим: микропластик нашли в пшенице и салате
Обновлено 05:31 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Крошечные пластиковые частицы диаметром менее 5 мм, называемые микропластиком или МП, довольно распространенное явление для океанов и других водных экосистемах. Теперь же группа ученых из китайской Академии наук (CAS) обнаружила, что микропластик может попадать в съедобные растения, например в овощи, которые мы едим. Результаты своей работы исследователи опубликовали в журнале Nature Sustainability.

Большая часть микропластика попадает в землю и накапливается в почве посредством разложения пластмасс или приносятся вместе со сточными водами, которые являются важным источником жидкости для орошения сельскохозяйственных угодий. 

Ранее предполагалось, что частицы пластика слишком большие, чтобы иметь возможность пройти сквозь физические барьеры неповрежденных растительных тканей, а потому вопросу о его поглощении растениями не уделялось значительного внимания. 

Однако новое исследование показывает, что трещины на корнях салата или пшеницы могут поглощать микропластик из почвы и грунтовых вод. Затем он может быть перенесенным в съедобные части растений. 

Ранее ученые уже имели информацию, что частицы до 50 нанометров способны приникнуть в растение через корни, но теперь группа профессора Луо из CAS доказала, что на такое способны и частицы в 40 раз  превышающие этот размер. 

Гранулы полистирола 0,2 мкм в корне салата и полистирольные шарики 2,0 мкм в корне проростков пшеницы

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Обнаруженные частицы, зачастую сферической формы, были размером до 2 микрометров и имели небольшую степень механической гибкости. Благодаря этому им удалось втиснуться в апопластическое пространство клеток корня растений. 

Ученые предполагают, что если частицы могут попадать в растения, то их также стоит поискать и в мясе и молокопродуктах. Также это вызывает ряд вопросов о том, как они могут повлиять на здоровье человека. 

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Все по теме:

Пшеница, Загрязнение, Салат, Пластик, Микропластик.

Автор:

Телеграф
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