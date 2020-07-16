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Названы последствия загрязненного воздуха для здоровья: готовьтесь к худшему

Названы последствия загрязненного воздуха для здоровья: готовьтесь к худшему
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Загрязненный воздух опасен не только для астматиков: он также усложняет и без того затрудненное дыхание. У здорового человека начинаются проблемы с дыхательными путями и обостряются хронические заболевания.

Уже сегодня астмой и другими обструктивными болезнями легких страдает более 60 миллионов человек.

В загрязненном воздухе повышена концентрация оксидов азота, которые могут провоцировать сердечную слабость, инфаркты и инсульты. Такой воздух негативно влияет на умственное развитие детей.

Люди, живущие в крупных городах и у дорог с повышенной проходимостью транспорта, вдыхают вредные частицы в большом объеме. Это чревато ранней деменцией и скачками артериального давления.

Загрязненный воздух

Загрязненный воздух также провоцирует хронические заболевания легких и ослабляет иммунитет. Даже при легких ОРВИ болезнь может протекать с осложнениями.

Выше, чем за последние 3,3 млн лет: к 2025 году уровень углекислого газа станет максимальным

К сожалению, не все могут жить в горах или вблизи леса, но обязательно нужно каждые выходные уезжать за город, чаще бывать на природе, очищать организм травами.

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Все по теме:

Здоровье, Экология, Астма, Загрязненных воздух.

Автор:

Телеграф
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