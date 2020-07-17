Загрязнения почвы цезием и плутонием: ученые уточнили карту концентраций

Команда исследователей из Университета Базеля уточнила карту концентрации радионуклидов цезия и плутония в почвах Швейцарии в период между 1960 и 2009 годами.

На новой карте радиоактивного загрязнения почвы есть не только Швейцария, а также несколько соседних стран — Франция, Италия, Германия и Бельгия. Карта основана на новом методе расчета, а именно на использовании соотношения цезия к плутонию. Эти два радионуклида были выпущены во время военных ядерных испытаний в 1960-х годах. Дополнительной цезий попал в некоторые страны во время чернобыльской аварии в 1986 году.

Ученые создали новую карту, чтобы дать основу для оценки потери почвы после антропогенного выброса радионуклидов. Для этого важно знать долю радиоактивных осадков из Чернобыля.

Собранные данные, предоставляемые научному сообществу и общественности, полезны для создания справочной базы в случае возможных будущих выпадений радионуклидов. Также они пригодятся для использования в новых исследованиях, особенно в геоморфологии. Данные, например, позволят восстановить темпы эрозии почвы с 1960-х годов в тех районах Европы, где произошли серьезные изменения ландшафта.

Исследователи консорциума использовали 160 образцов из банка европейской почвы с 2009 года.

В странах, которые участвовали в исследовании, плутоний был получен исключительно в результате ядерных испытаний. Что касается цезия, то это результат как ядерных испытаний, особенно в 1960-х годах, так и аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Поэтому связь между цезием и плутонием различна в зависимости от того, идет ли речь о ядерных испытаниях или аварии в Чернобыле. Именно эта взаимосвязь позволила исследователям проследить происхождение этих искусственных радионуклидов, отложившихся на европейских почвах. В отличие от предыдущей карты, теперь ученые могут различать источники радиоактивных осадков.