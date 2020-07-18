Воспитанница Пражского зоопарка установила новый мировой рекорд

Самка малайского калао высидела в неволе уже 16-го птенца. Об этом сообщает руководство зоопарка.

Малайские калао - одни из самых больших птиц-носорогов. Представители этого вила отличаются необычным клювом, который имеет выросты.

У малайских калао очень нежные семейные взаимоотношения. Большую часть своей жизни птицы живут стаями, но все же они образуют пару, в которой самец регулярно оказывает самке знаки внимания.

После спаривания самец "садит" самочку в дупло дерева и кормит ее и птенца через небольшое отверстие. Самка не может летать в этот период потому, что у нее происходит смена перьев, во время которого она не может летать.

Пражский зоопарк начал разводить этот вид птиц еще в 2003 году. Первой птицей малайского калао, которую завезли в зоопарк, как раз и была нынешняя рекордсменка, которую зовут "Маркета".