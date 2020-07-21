Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
"Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать
Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Итальянцы презентовали роскошный спортивный электрокар Bandini Dora (Фото)
Итальянцы презентовали электрокар Bandini Dora (Фото)

Один миллион за борьбу с глобальным потеплением: Грета Тунберг получила премию фонда Гюльбенкяна

Один миллион за борьбу с глобальным потеплением: Грета Тунберг получила премию фонда Гюльбенкяна
Обновлено 03:37 Сегодня Телеграф
Португальский фонд Гюльбенкяна вручил шведской активистке Грете Тунберг премию в 1 миллион евро. Об этом сообщает "Радио Свобода".

17-летняя активистка удостоилась премии за активную борьбу экологическим кризисом и изменениями климата. 

"Для меня большая честь получить премию Гюльбенкяна. Мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации и мой фонд как можно скорее передаст полученные деньги в размере 1 миллиона евро на поддержку организаций и проектов, которые борются за устойчивый мир, защищают природу и людей, уже столкнувшихся с худшими последствиями экологического кризиса. Особенно тех, которые действуют на глобальном Юге", - написала Тунберг в своем Twitter. 

"Мы начнем с выделения 100 тысяч евро на кампанию SOS Amazonia, проводимую Fridays For Future Brazil с целью борьбы с COVID-19 в бассейне Амазонки. Также 100 тысяч будет выделено фонду Stop Ecocide, который делает работу по приравниванию экоцида к международной преступности", - добавила она.

Журнал Time в прошлом году признал Тунберг "человеком года". 

Изменение климата: аномальную жару прогнозируют в будущем

В 2018 году в свои 15 лет, она стала инициатором глобальных акций протеста "Школьная забастовка за климат". Каждую пятницу она, вместо посещения уроков, приходила в здание парламента Швеции с плакатом и требовала от политиков обратить внимание на проблемы изменений климата. Вскоре её примеру последовали и многие другие школьники во многих странах мира. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Глобальное потепление, Изменения Климата, Грета Тунберг.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: необходимо, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан
02 Дубинский о выборах мэра Киева: Это просьба президента, чтобы мы вместе победили Кличко
03 Президент назначил Пристайко послом Украины в Британии уволив Галибаренко
04 Сколько игорный бизнес принесет до конца года в бюджет: Гетманцев назвал цифры
05 Безопасная вакцина от COVID-19: Британия уже заказала 100 млн доз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США ввели новые санкции против Кадырова
В США ввели новые санкции против Кадырова
Не карантин: глава ВОЗ назвал основной инструмент борьбы с коронавирусом
Не карантин: глава ВОЗ назвал основной инструмент борьбы с коронавирусом
Годовщина убийства Шеремета: ООН призывает остановить нападение на журналистов
Годовщина убийства Шеремета: ООН призывает остановить нападение на журналистов
Рецепт дня: Тарт с черникой в сметанной заливке
Рецепт дня: Тарт с черникой в сметанной заливке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь