Экологическая катастрофа: масштабные пожары в Сибири приводят к стремительному разогреванию Арктики

Масштабные пожары в Сибири привели к резкому снижению уровня льда в арктических морях. Свои наблюдения озвучили ученые из Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC).

По состоянию на 20 июля площадь пожаров в Сибири составляет 1,62 миллиона гектаров. Повышенная температура в регионе ускоряет таяние ледяных покровов.

Отмечается, что исследователи измерили уровень льдов в Баренцевом море и море Лаптевых, что к северу от Сибири. По их наблюдениям, количество льда находится на рекордно низком для июля уровне, что является еще одним признаком беспрецедентного изменения климата Арктики, поскольку она сейчас разогревается быстрее остальных частей планеты.

Помимо температурного воздействия от огня, стоит отметить также большое количество частиц пепла, которые, оседая на поверхности снега и льда, снижают его свето- и теплоотражающие свойства. Таким образом на поверхности удерживается больше тепла, что лишь ускоряет таяние вечной мерзлоты.

Ранее в NSIDC обращали внимание на угрожающие темпы потепления в Арктике. Тогда отмечалось, что температура там повышается в два раза быстрее, чем по остальной части планеты. Это, в частности, можно объяснить тем, что из-за потепления многие участки ранее покрытые льдом и снегом, способным отражать до 80% солнечного света, теперь растаяли стали темными, а значит и стали поглощать больше тепла.

Также от специалисты указывали, что из-за глобальных перемен в климате теплые струйные ветра теперь направляются на север, из-за чего климат Сибири стал менее влажным, а это, в свою очередь, приводит лишь к более масштабным пожарам.