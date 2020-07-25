В Индии обнаружили редчайшую желтую черепаху (Видео)

Необычное животное было найдено возле деревни, расположенной неподалеку от города Баласор.

Удивительное существо, было спасено жителями деревни Суджанпур после того, как они обнаружили желтую черепаху, бродящую вокруг их общины.

В итоги, вместо того, чтобы держать животное в качестве привлекательного талисмана для города или даже хуже, подавать его в каком-то единственном в своем роде черепаховом супе, они все-таки решили передать его чиновникам дикой природы, которые непосредственно были поражены ее великолепным внешним видом.

"Весь панцирь и тело спасенной черепахи желтые, - изумлялся охранник дикой природы Бханоомитра Ачарья, - это редкая черепаха, я никогда не видел такой".

В части того, что, вероятно, вызвало его уникальную окраску, исследователи предполагают, что это, вероятно, в результате альбинизма.

Делясь подробностями о существе в своей ленте в Твиттере, сотрудник Индийской лесной службы Сюзанта Нанда сообщила, что глаза животного розовые. Также отмечается, что подобную особь видели в пакистанской провинции Синд несколько лет назад.