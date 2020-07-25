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В Индии обнаружили редчайшую желтую черепаху (Видео)

В Индии обнаружили редчайшую желтую черепаху (Видео)
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Необычное животное было найдено возле деревни, расположенной неподалеку от города Баласор.

Удивительное существо, было спасено жителями деревни Суджанпур после того, как они обнаружили желтую черепаху, бродящую вокруг их общины.

В итоги, вместо того, чтобы держать животное в качестве привлекательного талисмана для города или даже хуже, подавать его в каком-то единственном в своем роде черепаховом супе, они все-таки решили передать его чиновникам дикой природы, которые непосредственно были поражены ее великолепным внешним видом.

"Весь панцирь и тело спасенной черепахи желтые, - изумлялся охранник дикой природы Бханоомитра Ачарья, - это редкая черепаха, я никогда не видел такой". 

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В части того, что, вероятно, вызвало его уникальную окраску, исследователи предполагают, что это, вероятно, в результате альбинизма.

Делясь подробностями о существе в своей ленте в Твиттере, сотрудник Индийской лесной службы Сюзанта Нанда сообщила, что глаза животного розовые. Также отмечается, что подобную особь видели в пакистанской провинции Синд несколько лет назад.

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Все по теме:

Экология, Наука, Мир животных, Желтая черепаха.

Автор:

Телеграф
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