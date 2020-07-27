ТОП животных с суперспособностями (Фото)

В далеком прошлом многие из организмов, населявших Землю, были гораздо способнее нынешних животных.

Лягушка, сражающаяся обломками собственных костей, креветка с клешнёй горячее Солнца, слизень-купидон и не только.

Ящерица, стреляющая ядовитой кровью из глаз

Название: жабовидная ящерица, Phrynosoma platyrhinos.

Места обитания: от Юго‑Западной Канады до Гватемалы, большинство обитает на юго‑западе США и в Мексике.

Если эту ящерицу попытается схватить хищник, она выстрелит в него кровью из собственных глаз. При этом целится она в глаза противнику. Её кровь имеет отвратительный вкус и вызывает сильное раздражение, потому что в ней накапливаются яды от поедаемых ящерицей муравьёв. На выстрелы пресмыкающееся может без вреда для себя потратить треть объёма крови.

Лягушка, которая сражается обломками собственных костей

Название: волосатая лягушка, Trichobatrachus robustus.

Места обитания: от юго‑запада Нигерии через запад и юго‑запад Камеруна и Экваториальной Гвинеи до Демократической Республики Конго и Габона.

Во‑первых, само наличие у лягушки волос — уже необычно. Хотя, строго говоря, это не волосы, а отростки кожи, предположительно помогающие существу дышать. Но самая крутая особенность лягушки — кости её пальцев, которые могут служить когтями. Это эдакий земноводный Логан, только до покрытия адамантием.

Если лягушке нужно защититься от хищников, кости в пальцах задних лап у неё ломаются и, прокалывая кожу, выскакивают наружу, превращаясь в оружие. Увидев такое зверство, хищник в панике убегает, и животное возвращает кости на место, сращивая их и покрывая кожей заново.

Креветка‑пистолет, владеющая щелчком Таноса

Название: рак‑щелкун, Alpheus digitalis.

Места обитания: в большей части Мирового океана, а также в проточных пещерах.

Рак‑щелкун, относящийся к настоящим креветкам, вырастает всего до 3–6 сантиметров в длину. При этом одна клешня у него крупнее второй. Этой конечностью креветка‑пистолет, как ещё называют это ракообразное, может щёлкать с невероятной силой.

Сжимая и разжимая клешню со скоростью пули, животное выстреливает в противников струями горячей воды. Поток пузырьков разгоняется до 100 километров в час, а громкость щелчка достигает 210 децибел — громче, чем звук от взлёта реактивного истребителя. Этого достаточно, чтобы оглушить рыбу, на которую охотится креветка, или разбить аквариум, если поместить её туда.

Щелчок вызывает вспышку света и разогревает клешню рака до 5 000 ℃ — выше, чем на поверхности Солнца.

Эти щелкунчики собираются в колонии и щёлкают все вместе, и их шум нарушает работу сонаров. А производимые ими кавитирующие пузырьки даже повреждают гребные винты судов.

У креветки‑пистолета есть родственник, рак‑богомол (Squilla mantis), который имеет такую же способность. При этом он ещё и видит в обычном, ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах и различает виды поляризации света, а значит, лучше целится.

На воздухе он свой коронный удар демонстрировать не хочет — может быть, стесняется, но, скорее всего, бережёт клешню. Вне охлаждающей морской воды она будет повреждена щелчком.

Слизень, кидающий «копья любви»

Название: слизень‑ниндзя, Ibycus rachelae.

Места обитания: горные леса на склоне Кинабалу, Сабах, Борнео.

На первый взгляд это просто слизняк, и не сразу понятно, почему его прозвали ниндзя, ведь на черепашек он похож только цветом. Уместнее было бы именовать данного моллюска купидоном.

Когда самкам слизня хочется размножаться, они выстреливают в самца производимые их телом «дротики», состоящие из карбоната кальция и покрытые гормонами. Получив такую стрелу, самец возбуждается и направляется к своей возлюбленной, чтобы спариться.

Бессмертная медуза

Название: медуза Turritopsis nutricula.

Места обитания: первоначально — воды Карибского моря, затем произошло расселение по другим морям тропического и умеренного поясов.

Это создание не умеет убивать одним прикосновением или топить корабли и есть китов: размерами оно всего несколько миллиметров. Зато оно бессмертно. Если Turritopsis nutricula не сожрёт хищник, она будет жить вечно.

Когда медуза попадает в неблагоприятные условия или получает травму, то оседает на дно и превращается в полип. Спустя пару месяцев, восстановившись, она снова обретает вид медузы. Размножается почкованием.

Морской огурец, стреляющий внутренними органами

Название: голотурия, Holothuroidea.

Места обитания: по всему Мировому океану.

Морской огурец — это не овощ, а представитель беспозвоночных животных типа иглокожих. Когда нападает хищник, голотурия без колебаний выстреливает в него задней частью своей кишки или даже лёгкими через заднее отверстие. Пока нападающий в ужасе стряхивает с себя это непотребство, морской огурец уползает. Потерянные органы он отращивает заново.

Если же напугать врага собственными лёгкими, вылетающими через задний проход, не получается, морской огурец даёт хищнику растерзать себя. А когда его разорвут на части, кусок с головой отползает и регенерирует тело.

Просто летающая змея

Название: обыкновенная украшенная змея, Chrysopelea ornata.

Места обитания: джунгли Южной и Юго‑Восточной Азии.

Если вы терпеть не можете змей, вам лучше не встречаться с этим созданием: украшенная змея совершенно не переживает о том, что случится, если она вдруг свалится с ветки.

Рептилия просто расправляет рёбра, втягивая живот и тем самым улучшая свои аэродинамические качества, и планирует куда хочет, контролируя направление полёта хвостом. Таким образом змея может нападать на жертв сверху или спасаться от хищников.

Во время не очень гуманных экспериментов выяснилось, что Chrysopelea ornata безо всякого вреда для себя может спланировать с 41‑метровой башни — это примерно 12 этажей.

Но не переживайте: эти змеи хоть и ядовиты, но человека убить не могут.

Многоножка с миндальным запахом

Название: многоножка‑дракон, Desmoxytes purpurosea.

Места обитания: Лаос, Юго‑Восточная Азия.

Не любите многоножек? Они вас тоже, поэтому обзавелись впечатляющим механизмом защиты. Или нападения. Многоножка‑дракон вырабатывает цианистый водород — ту самую синильную кислоту, которой любят травить друг друга персонажи дешёвых детективов.

Именно поэтому многоножка испускает запах миндаля.

О том, что животное ядовито, говорит его яркий красно‑розовый окрас.

А ещё одна многоножка, на этот раз жёлтая, Apheloria polychroma, может в прямом смысле распылять облака цианида вокруг себя, чтобы отпугивать хищных птиц.

Одного залпа хватает, чтобы убить до 18 пернатых размером с голубя.

Постельный клоп — половой гигант

Название: постельный клоп, Cimex lectularius.

Места обитания: ваша кровать.

Вы можете спросить: что интересного в обычных клопах? Они кусаются, пьют кровь, и от них тяжело избавиться. Всё так, но вот интимная жизнь у них невероятно весёлая. Клопы‑самцы — знатные Казановы, и они не спрашивают у дамы, хочет ли она близости.

Вместо этого своим острым, длинным, изогнутым детородным органом они тычут самке куда могут. Попадёт куда надо — хорошо, но такое происходит редко и только в лабораторных условиях. В основном самцы не целятся, а проделывают отверстие в панцире самки, оплодотворяя её.

Семя попадает прямо в кровеносную систему, оттуда — в репродуктивную, и самка производит яйца, обычно от 250 до 500. При этом она может контролировать, когда забеременеть. Если условия жизни не очень удачные, самка сохранит полученный генетический материал на потом. Однажды оплодотворившись, она может беременеть и откладывать яйца всю оставшуюся жизнь, даже не контактируя с самцами впредь.

Если одна самка была с несколькими ухажёрами, дети у неё будут ото всех разом. Но от последнего родится больше потомства.

Клопы умеют совокупляться по 200 раз в сутки, не разбираясь, кого они донимают своими ухаживаниями — самок или других самцов. И если клоп мужского пола подвергается такому «травматическому осеменению», он просто меняет пол, откладывает яйца и живёт как самка, не особенно переживая о случившемся.