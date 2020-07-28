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В НАСА показали, как массивное пылевое облако "выдувает" из Намибии в Атлантику (Фото)

В НАСА показали, как массивное пылевое облако "выдувает" из Намибии в Атлантику (Фото)
Обновлено 05:58 Сегодня Телеграф Фото: НАСА
Недавно запущенный спутник Геологической службы США Landsat 8 прислал фотографии того, как ветра Намибии уносят поток песка в Атлантику. Снимками делится Аэрокосмическое агентство США (NASA).

Намибия расположена между двумя пустынями - Калахари и Намиб. Это высокое сухое плато, расположенное по большей части  страны, порождает зимой так называемые ветры Берга. 

Эти ветры могут появляться внезапно по утрам и из-за адиабатического нагрева разогревают воздух до 15-20 градусов по Цельсию. Они же поднимают огромное количество песка и пыли и уносят его в сторону Атлантического океана. 

На фото, присланном спутником Landsat 8 как раз видно, как поток пыли "вытекает" в океан. 

Поток пыли из пустыни в Намибии

Перемещение пыли из внутренних районов Африки является важным источником питательных веществ для фитопланктона. И иногда их может быть настолько много, что фитопланктон начинает цвести на обширных площадях. 

Напомним, в конце июня, массивное пылевое облако накрыло Пуэрто-Рико и достигло восточного побережья США. 

Техническое название этого явления - "Сахарский воздушный шар", однако некоторые специалисты назвали облако надвигающейся на этот раз на США пыли - "пылевым облаком Годзилла".

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Все по теме:

НАСА, Африка, Намибия, Пылевая буря.

Автор:

Телеграф
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