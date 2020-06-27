"Пылевое облако Годзилла" накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди

На этой неделе к побережью США прибудет массивная пылевая буря из Сахары. Перед этим облако пыли накрыло Пуэрто-Рико. Об этом сообщает The Hill.

Так, Майкл Лоури, стратегический планировщик Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, заявил, что нынешние явления пылевых бурь ожидаются в этом году особенно интенсивными, так как в тропических регионах Африки постоянно формируются соответствующие воздушные массы.

Техническое название этого явления - "Сахарский воздушный шар", однако некоторые специалисты назвали облако надвигающейся на этот раз на США "пылевым облаком Годзилла" из-за его размеров.

Как считают некоторые исследователи, пылевая буря, которая прибудет к берегам США, является наиболее значимым событием за последние 50 лет.

Отмечается, что в четверг облако пыли достигло западного Карибского бассейна, пройдя над Пуэрто-Рико, Белизом и полуостровом Юкатан, задев большую часть центральной и западной части Мексиканского залива.

Ожидается, что в ближайшие дни буря доберется до Техаса и Луизианы.