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"Пылевое облако Годзилла" накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди

"Пылевое облако Годзилла" накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди
Обновлено 19:33 Сегодня Телеграф УНН
На этой неделе к побережью США прибудет массивная пылевая буря из Сахары. Перед этим облако пыли накрыло Пуэрто-Рико. Об этом сообщает The Hill.

Так, Майкл Лоури, стратегический планировщик Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, заявил, что нынешние явления пылевых бурь ожидаются в этом году особенно интенсивными, так как в тропических регионах Африки постоянно формируются соответствующие воздушные массы.

Техническое название этого явления - "Сахарский воздушный шар", однако некоторые специалисты назвали облако надвигающейся на этот раз на США "пылевым облаком Годзилла" из-за его размеров.

Как считают некоторые исследователи, пылевая буря, которая прибудет к берегам США, является наиболее значимым событием за последние 50 лет.

Что еще принесет 2020 год? Крупнейшее за 50 лет пылевое облако из Сахары движется к побережью США

Отмечается, что в четверг облако пыли достигло западного Карибского бассейна, пройдя над Пуэрто-Рико, Белизом и полуостровом Юкатан, задев большую часть центральной и западной части Мексиканского залива.

Ожидается, что в ближайшие дни буря доберется до Техаса и Луизианы.

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Все по теме:

США, Пуэрто-Рико, Сахара, Пылевая буря.

Автор:

Телеграф
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