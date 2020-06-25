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Что еще принесет 2020 год? Крупнейшее за 50 лет пылевое облако из Сахары движется к побережью США

Что еще принесет 2020 год? Крупнейшее за 50 лет пылевое облако из Сахары движется к побережью США
Обновлено 01:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Крупнейшее за последние 50 лет облако песчаной пыли движется из Сахары через Атлантический океан к берегам США. Об этом сообщает The Washington Post.

Буря пронесется вдоль берегов Мексиканского залива и осядет в южных штатах США. Выброс песчаной пыли в воздух спровоцировали штормовые бури в африканской пустыне Сахара.

Из-за толстого слоя пыли, его низкой высоты и географического охвата, ожидается резкое ухудшение качества воздуха в Пуэрто-Рико, на Барбадосе, Гваделупе и многих других местах, где ведутся наблюдения.

К пятнице пыль должна начать оседать на обширном участке побережья Мексиканского залива к северу от береговой линии Техаса до Луизианы. Могут быть затронуты такие места, как Корпус-Кристи, Хьюстон, Галвестон, Новый Орлеан.

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По данным местных исследовательских центров, эта песчаная буря является крупнейшей с 1970 года.

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Все по теме:

США, Сахара, Пылевая буря.

Автор:

Телеграф
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