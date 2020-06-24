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Болтон: Трамп пытался использовать власти Украины

Болтон: Трамп пытался использовать власти Украины
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф УНН
Президент США Дональд Трамп использовал свои возможности, чтобы добиться от властей Украины расследование в отношении своего политического соперника Джозефа Байдена.

Об этом заявил во вторник бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News в связи с выходом в свет его мемуаров “Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома” (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

“Судя по моим наблюдениям, президент Трамп использовал украинские властные полномочия, чтобы способствовать своим собственным политическим целям”, — сказал он.

“Я не говорю, что Трампа не нужно было подвергать импичменту, я говорю лишь о том, что были действия, которые вызывают сожаление. Не все из них должны были поводом для импичмента, — сказал Болтон. — Но демократы, добиваясь импичмента Дональда, взяли на вооружение стратегию, которая явно вела к неудаче, поскольку они преследовали прежде всего свои узкополитические цели”.

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В сентябре 2019 года Палата представителей подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Как утверждали законодатели-демократы, Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование деятельности в Украине в отношении сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие достаточно негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет во вторник

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Все по теме:

США, Джозеф Байден, Дональд Трамп, Джон Болтон.

Автор:

Телеграф
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