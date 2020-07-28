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Можно собрать самому: ученые создали новый датчик парниковых газов

Можно собрать самому: ученые создали новый датчик парниковых газов
Обновлено 20:57 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Исследователи из отдела тематических исследований Университета Линчёпинга разработали простой регистратор потоков парниковых газов.

До сих пор измерительные приборы были настолько дорогими, что для картографирования обществом выбросов парниковых газов приходилось опираться на грубые модели. Чрезвычайно важно, чтобы ученые и энтузиасты могли проводить как можно больше измерений на различных местах. Это поможет проверить, действительно ли работают меры по сокращению выбросов. Ученые надеются, что их простой и экономически эффективный регистратор может способствовать большему количеству таких измерений.

Метан, СН4, является одним из наиболее важных долгоживущих парниковых газов, который в значительной степени способствует глобальному потеплению. С 1750-х годов его относительное увеличение в атмосфере было больше, чем для других парниковых газов. Существует множество различных источников и примеров, включая неполное сгорание, обработку природного газа и биогаза, а также производство микроорганизмов в сельском хозяйстве, водно-болотных угодьях и озерах.

Датчик парниковых газов

Однако большое количество источников, которые могут сильно различаться способами, которые не до конца понятны, затрудняет количественную оценку потоков газа. Это в дальнейшем тормозит разработки новых стратегий для уменьшения потоков. Кроме того, открытие, что озера, реки и затопленные леса являются крупными источниками метана, сделанное Дэвидом Баствикеном и его коллегами еще в 2011 году и позже, показывает, что ученые не знают всех источников парниковых газов.

Ученые создали и протестировали простой регистратор на основе аппаратного обеспечения Arduino с открытым исходным кодом. Детали доступны во многих магазинах электроники; их можно заказать онлайн по цене около €200 (около 17 тыс. рублей). Также ученые разработали более точные способы калибровки датчика метана. Это позволит измерять потоки парниковых газов при очень низких затратах.

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Исследователи надеются, что регистратор облегчит для всех заинтересованных лиц, например, в сфере образования и мониторинга окружающей среды, контроль выбросов парниковых газов.

Мы также предлагаем упрощенные, но удовлетворительные способы калибровки датчиков, которые не требуют постоянного доступа к передовым исследовательским лабораториям. Это может упростить измерения, например, в развивающихся странах - Дэвид Баствикен, профессор по вопросам изменения окружающей среды из Университета Линчёпинга.

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Все по теме:

Экология, Парниковые газы, Выбросы парниковых газов.

Автор:

Телеграф
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