Маски и перчатки заполнили мир: пандемия привела к росту уровня пластикового загрязнения

Согласно докладу Конференции по торговле и развитию ООН (ЮНКТАД), в мире растет уровень загрязнения окружающей среды использованными средствами индивидуальной защиты. Однако ограничительные меры, предпринятые на фоне пандемии COVID-19, привели к общему сокращению выбросов парниковых газов на 5%.

"На улицах, пляжах и в океане образовалась волна отходов от средств защиты от COVID-19. Они включают пластиковые маски для лица, перчатки, сосуды от дезинфицирующих средств и пищевые упаковки", - отмечается в сообщении ЮНКТАД.

Их данные гласят, что около 75% всего этого пластика скорее всего станет отходами, которые увеличат загруженность свалок или попадет в моря.

"Загрязнение пластиком уже являлось одной из самых больших угроз для планеты до вспышки коронавируса. Внезапный рост уровня использования защитной продукции для сдерживания болезни лишь усугубляет ситуацию", - отметила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон.

Отмечается, что продажи одних лишь одноразовых медицинских масок выросли с $800 миллионов в 2019 году до $166 миллиардов в 2020-м.

Также отмечается, что из-за надобности соблюдения карантина, резко возросла популярность сервисов доставки продуктов питания, которые зачастую доставляются на дом в пластиковых упаковках. Таким образом это многократно увеличило объем пластиковых отходов.

Как подсчитали ученые из Португальского университета Авейру, мир ежемесячно использует около 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток.