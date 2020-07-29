Маски и перчатки заполнили мир: пандемия привела к росту уровня пластикового загрязнения

"На улицах, пляжах и в океане образовалась волна отходов от средств защиты от COVID-19. Они включают пластиковые маски для лица, перчатки, сосуды от дезинфицирующих средств и пищевые упаковки", - отмечается в сообщении ЮНКТАД.
Их данные гласят, что около 75% всего этого пластика скорее всего станет отходами, которые увеличат загруженность свалок или попадет в моря.
"Загрязнение пластиком уже являлось одной из самых больших угроз для планеты до вспышки коронавируса. Внезапный рост уровня использования защитной продукции для сдерживания болезни лишь усугубляет ситуацию", - отметила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон.
Отмечается, что продажи одних лишь одноразовых медицинских масок выросли с $800 миллионов в 2019 году до $166 миллиардов в 2020-м.
Также отмечается, что из-за надобности соблюдения карантина, резко возросла популярность сервисов доставки продуктов питания, которые зачастую доставляются на дом в пластиковых упаковках. Таким образом это многократно увеличило объем пластиковых отходов.
Как подсчитали ученые из Португальского университета Авейру, мир ежемесячно использует около 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток.